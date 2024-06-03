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Коалиция вокруг правящей партии Сербии побеждает на муниципальных выборах

Ведомости

Коалиция вокруг правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) одерживает победу на муниципальных выборах страны, заявил премьер-министр Сербии и председатель партии Милош Вучевич.

«Прогрессисты с коалицией "Александар Вучич – Сербия завтра" одержали чистую и убедительную победу во всех городах и муниципалитетах, где проводились выборы. Во всех, кроме четырех мест: Тутин, Бачка-Топола, Сента и Канижа», – сказал он.

Коалиция одерживает победу на выборах в 85 из 89 муниципалитетов Сербии, включая столицу страны – Белград.

2 июня в Сербии прошли выборы в 89 муниципалитетах страны. Официальные предварительные результаты будут объявлены 3 июня до 20:00 по местному времени (21:00 мск). Как отмечает ТАСС со ссылкой на прогноз наблюдателей центра исследований, транспарентности и ответственности, коалиция «Александр Вучич – Сербия завтра» возьмет 64 из 110 мандатов в парламенте Белграда (52,4%). «Саво Манойлович – я – Белград» получит 21 мандат, а «Мы выбираем Белград» – 15 мандатов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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