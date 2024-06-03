Коалиция вокруг правящей партии Сербии побеждает на муниципальных выборах

2 июня в Сербии прошли выборы в 89 муниципалитетах страны. Официальные предварительные результаты будут объявлены 3 июня до 20:00 по местному времени (21:00 мск). Как отмечает ТАСС со ссылкой на прогноз наблюдателей центра исследований, транспарентности и ответственности, коалиция «Александр Вучич – Сербия завтра» возьмет 64 из 110 мандатов в парламенте Белграда (52,4%). «Саво Манойлович – я – Белград» получит 21 мандат, а «Мы выбираем Белград» – 15 мандатов.