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Вице-премьер Сербии призвал усилить охрану президента Вучича

Ведомости

Властям Сербии необходимо усилить охрану премьер-министра Александра Вучича на фоне покушения на американского президента Дональда Трампа. Об этом заявил вице-премьер республики Александр Вулин.

Попытку покушения на Трампа и нападение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо объединяет то, что они выступали за мир на Украине, заявил Вулин. Гибель в авиакатастрофе президента Ирана Эбрахима Раиси, который также выступал за урегулирование конфликта, сербский вице-премьер назвал убийством.

«Пусть Вучич и все, у кого хватит смелости бороться за свободу, подготовятся. Попытка убить бывшего президента Трампа является выражением разрешенной и поощряемой ненависти, той самой ненависти, которая поощряется и свободно выражается по отношению к Александру Вучичу и Сербии», – заявил Вулин.

Он призвал сербские власти усилить меры безопасности для Вучича и его семьи, отметив, что политика через давление СМИ «слишком часто пытаются заставить отказаться от защиты», чтобы он стал «еще более легкой мишенью».

Трамп подвергся нападению вечером 13 июля на предвыборном выступлении в Западной Пенсильвании. Политик был ранен в ухо в результате стрельбы. ФБР расследует инцидент как покушение на убийство. По данным правоохранителей, покушение совершил 20-летний житель штата Томас Мэтью Крукс, он стрелял в политика с крыши здания. Подозреваемый был застрелен агентами Секретной службы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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