Вице-премьер Сербии призвал усилить охрану президента Вучича

Попытку покушения на Трампа и нападение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо объединяет то, что они выступали за мир на Украине, заявил Вулин. Гибель в авиакатастрофе президента Ирана Эбрахима Раиси, который также выступал за урегулирование конфликта, сербский вице-премьер назвал убийством.