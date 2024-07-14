Вице-премьер Сербии призвал усилить охрану президента Вучича
Властям Сербии необходимо усилить охрану премьер-министра Александра Вучича на фоне покушения на американского президента Дональда Трампа. Об этом заявил вице-премьер республики Александр Вулин.
Попытку покушения на Трампа и нападение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо объединяет то, что они выступали за мир на Украине, заявил Вулин. Гибель в авиакатастрофе президента Ирана Эбрахима Раиси, который также выступал за урегулирование конфликта, сербский вице-премьер назвал убийством.
«Пусть Вучич и все, у кого хватит смелости бороться за свободу, подготовятся. Попытка убить бывшего президента Трампа является выражением разрешенной и поощряемой ненависти, той самой ненависти, которая поощряется и свободно выражается по отношению к Александру Вучичу и Сербии», – заявил Вулин.
Он призвал сербские власти усилить меры безопасности для Вучича и его семьи, отметив, что политика через давление СМИ «слишком часто пытаются заставить отказаться от защиты», чтобы он стал «еще более легкой мишенью».
Трамп подвергся нападению вечером 13 июля на предвыборном выступлении в Западной Пенсильвании. Политик был ранен в ухо в результате стрельбы. ФБР расследует инцидент как покушение на убийство. По данным правоохранителей, покушение совершил 20-летний житель штата Томас Мэтью Крукс, он стрелял в политика с крыши здания. Подозреваемый был застрелен агентами Секретной службы.