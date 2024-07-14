Секретная служба США опровергла информацию об отказе усилить охрану Трампа

О том, что команда политика просила перед мероприятием предоставить дополнительную защиту, сообщила после инцидента газета New York Post. Источники издания заявили, что у Трампа как кандидата в президенты меньше возможностей для усиления охраны, в отличие от действующего главы государства Джо Байдена. Предвыборный штаб Трампа просил о дополнительной защите, но обращение осталось без внимания, заявили собеседники газеты.