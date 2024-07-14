Секретная служба США опровергла информацию об отказе усилить охрану Трампа
Заявления о том, что команда экс-президента США Дональда Трампа запрашивала дополнительную охрану на митинге в Пенсильвании, являются ложью. Об этом заявил в X руководитель по коммуникациям секретной службы Энтони Джульелми.
«Существует ложное утверждение о том, что член команды бывшего президента запросил дополнительные ресурсы для обеспечения безопасности, и что он получил отказ. Это абсолютно неверно», – написал он.
В действительности, как отметил Джульелми, Секретная служба усилила защиту политика на фоне его предвыборных поездок.
Трамп подвергся нападению вечером 13 июля на предвыборном выступлении в Западной Пенсильвании. Политик был ранен в ухо в результате стрельбы. ФБР расследует инцидент как покушение на убийство. По данным правоохранителей, покушение совершил 20-летний житель штата Томас Мэтью Крукс, он стрелял в политика с крыши здания. Подозреваемый был застрелен агентами Секретной службы.
О том, что команда политика просила перед мероприятием предоставить дополнительную защиту, сообщила после инцидента газета New York Post. Источники издания заявили, что у Трампа как кандидата в президенты меньше возможностей для усиления охраны, в отличие от действующего главы государства Джо Байдена. Предвыборный штаб Трампа просил о дополнительной защите, но обращение осталось без внимания, заявили собеседники газеты.