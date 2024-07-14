ФБР: покушение на Трампа совершил 20-летний житель Пенсильвании

Трамп был ранен в ухо в результате стрельбы вечером 13 июля на предвыборном выступлении в западной Пенсильвании. ФБР расследует инцидент как покушение на убийство. Президент Джо Байден осудил покушение на Трампа. В штабе экс-президента заявили, что он чувствует себя хорошо. Член палаты представителей Ронни Джексон, который работал врачом при Трампе, заявил в эфире Fox News о ранении на митинге своего племянника. По его словам, пуля задела его шею.