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ФБР: покушение на Трампа совершил 20-летний житель Пенсильвании

Ведомости

Правоохранительные органы установили личность стрелка, совершившего покушение на бывшего президента США Дональда Трампа на митинге в Пенсильвании. Им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на ФБР.

Стрелявший в Трампа мужчина проживал в Бетел-Парке штата Пенсильвания. Это «относительно благополучный» город в южной части Питтсбурга, указывает телеканал. Мотив стрелявшего неясен, сам нападавший убит. NBC News также сообщил, что нападавший на Трампа был одет в футболку с рекламой YouTube-канала, посвященного оружию. 

Трамп был ранен в ухо в результате стрельбы вечером 13 июля на предвыборном выступлении в западной Пенсильвании. ФБР расследует инцидент как покушение на убийство. Президент Джо Байден осудил покушение на Трампа. В штабе экс-президента заявили, что он чувствует себя хорошо. Член палаты представителей Ронни Джексон, который работал врачом при Трампе, заявил в эфире Fox News о ранении на митинге своего племянника. По его словам, пуля задела его шею.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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