В Кремле назвали выбором Сербии закупку французских военных самолетов
Закупка Сербией французских военных самолетов – это выбор страны на основе экономических соображений, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга.
«Это выбор наших сербских друзей. Естественно, каждая страна руководствуется экономическими и иными соображениями при принятии подобных решений», – сказал он, отвечая на вопрос журналистов.
29 августа стало известно, что Франция продаст Сербии 12 французских истребителей Rafale. Сумма сделки составляет 3 млрд евро. Президент Сербии Александр Вучич объяснил закупки невозможностью приобретения техники у России или Китая.
Издание BFMTV писало, что сделка является, прежде всего, признаком стратегического «умиротворения» между Францией и Сербией, которая остается одним из последних союзников Москвы в Европе. Вучич назвал сделку «огромным контрактом» для двух стран.