Сербия купит 12 французских истребителей Rafale
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Сербии Александр Вучич договорились о продаже 12 французских истребителей Rafale, сумма сделки составляет 3 млрд евро, сообщает BFMTV.
Приобретение истребителей Rafale позволит Сербии модернизировать свои ВВС, которые состоят в основном из истребителей МиГ-29 советского производства и устаревших югославских боевых самолетов. Как отмечает издание, Вучич назвал сделку «огромным контрактом» для двух стран, а сама сделка является, прежде всего, признаком стратегического «умиротворения» между Францией и Сербией, которая остается одним из последних союзников Москвы в Европе.
9 апреля Макрон призвал Вучича к тесному согласованию решений с ЕС. Тогда он заявил, что Сербия не должна сомневаться, что ее будущее в Евросоюзе и нигде более.