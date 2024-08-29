Сербия купит 12 французских истребителей Rafale

Приобретение истребителей Rafale позволит Сербии модернизировать свои ВВС, которые состоят в основном из истребителей МиГ-29 советского производства и устаревших югославских боевых самолетов. Как отмечает издание, Вучич назвал сделку «огромным контрактом» для двух стран, а сама сделка является, прежде всего, признаком стратегического «умиротворения» между Францией и Сербией, которая остается одним из последних союзников Москвы в Европе.