Макрон призвал Вучича к тесному согласованию решений с ЕС
Сербия должна двигаться вперед по пути вступления в Евросоюз (ЕС), для этого Белграду необходимо более тесно согласовывать внешнеполитические решения с ЕС. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с сербским лидером Александром Вучичем. Трансляция шла на странице Елисейского дворца в X.
«Сербия не должна сомневаться, что ее будущее в Евросоюзе и нигде более. <...> Важно, чтобы Сербия продолжала реализовывать этот выбор, в частности, путем более тесного согласования наших решений во внешней политике», – сказал Макрон.
На фоне конфликта на Украине началась «новая эра <...> стремления к воссоединению Европы», заявил президент Франции. По его мнению, интеграция Сербии отвечает общим интересам. Он подчеркнул, что республика играет важную роль для усиления стратегической автономии ЕС.
Сербия является страной – кандидатом на вступление в ЕС с 2012 г. В июне 2023 г. Вучич говорил, что Сербия будет находиться на «европейском пути», пока он возглавляет страну. В то же время президент республики отмечал, что в ближайшее время Сербия не вступит в ЕС, потому что пока страну не хотят там видеть.
После начала спецоперации России на Украине Сербия не присоединилась к антироссийским санкциям ЕС. Вучич допускал, что это произойдет только в случае угрозы интересам страны. При этом в ЕС неоднократно требовали от сербских властей введения санкций против РФ. В Кремле заявляли, что руководство Сербии подвергается беспрецедентному давлению.