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Макрон призвал Вучича к тесному согласованию решений с ЕС

Ведомости

Сербия должна двигаться вперед по пути вступления в Евросоюз (ЕС), для этого Белграду необходимо более тесно согласовывать внешнеполитические решения с ЕС. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с сербским лидером Александром Вучичем. Трансляция шла на странице Елисейского дворца в X.

«Сербия не должна сомневаться, что ее будущее в Евросоюзе и нигде более. <...> Важно, чтобы Сербия продолжала реализовывать этот выбор, в частности, путем более тесного согласования наших решений во внешней политике», – сказал Макрон.

На фоне конфликта на Украине началась «новая эра <...> стремления к воссоединению Европы», заявил президент Франции. По его мнению, интеграция Сербии отвечает общим интересам. Он подчеркнул, что республика играет важную роль для усиления стратегической автономии ЕС.

Сербия является страной – кандидатом на вступление в ЕС с 2012 г. В июне 2023 г. Вучич говорил, что Сербия будет находиться на «европейском пути», пока он возглавляет страну. В то же время президент республики отмечал, что в ближайшее время Сербия не вступит в ЕС, потому что пока страну не хотят там видеть.

После начала спецоперации России на Украине Сербия не присоединилась к антироссийским санкциям ЕС. Вучич допускал, что это произойдет только в случае угрозы интересам страны. При этом в ЕС неоднократно требовали от сербских властей введения санкций против РФ. В Кремле заявляли, что руководство Сербии подвергается беспрецедентному давлению.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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