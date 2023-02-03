Песков с пониманием оценил возможное присоединение Сербии к санкциям
Кремле дорожат отношениями с Сербией, они имеют глубокие исторические корни и большие перспективы в будущем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы прекрасно понимаем, какому беспрецедентному давлению подвергается руководство Сербии со стороны коллективного Запада <...> и какими усилиями сербскому руководству удавалось до сих пор выдерживать это самое давление. Мы высоко ценим эту позицию сербского руководства», – сообщил пресс-секретарь журналистам. Песков отметил, что Россия дорожит отношениями с Сербией, и напомнил о «глубоких исторических корнях» связи между странами.
2 февраля президент Сербии Александр Вучич допустил введение санкций против России и сказал, что не знает, сколько еще страна «выдержит», если сделает это. «Я не в восторге от такой перспективы, но выбора может и не быть — неизвестно, как долго мы выдержим, если не введем санкции», – заявил он.
Евросоюз неоднократно требовал от сербских властей введения антироссийских санкций. Тогда единственным условием для присоединения к европейским санкциям Вучич назвал угрозу интересам страны. Сербский президент напоминал о позиции Белграда по отношению к России, и, по его словам, за прошедший 2022 г. каждый смог убедиться в четкости позиции страны.