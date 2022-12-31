Вучич назвал условие введения Сербией санкций против России
Сербия может ввести антироссийские санкции только в том случае, если ее интересы окажутся под угрозой, заявил президент республики Александр Вучич в эфире телеканала Prva.
По его словам, за прошедший год каждый мог убедиться в точности и принципиальности позиции Белграда по санкциям против России.
«Как долго мы сможем защищать эту позицию — увидим, в любом случае, не ценой угрозы жизненным интересам нашей страны, но легко мы от этой позиции не отречемся», — сказал Вучич (цитата по «РИА Новости»).
Глава государства не смог ответить на вопрос, будет ли Белград вводить санкции, и заявил что его «не знаю» весит больше, чем у других «да».
С начала спецоперации России на Украине ЕС ввел против РФ уже девять пакетов санкций. Последний в текущем году был официально утвержден в середине декабря. Тогда Вучич заявил, что Сербия присоединится к антироссийским санкциям лишь в том случае, если ее жизненно важные интересы окажутся под угрозой.
По его словам, у Сербии нет обязательств перед Россией, которая ввела против нее санкции в 1992 г., однако считает отказ от такой политики своим моральным долгом, так как республика сама находилась под санкциями. «Не все черно-белое, я прагматичен, я присягал на верность своему народу и гражданам Сербии», – подчеркнул Вучич. Президент Сербии также напомнил, что Россия поддерживала республику в ООН.
Ранее в сентябре сербский лидер подчеркивал, что не считает санкции решением проблемы. Кроме того, по его словам, Сербия «не хочет идти против» тех, кто ранее поддерживал ее. Такую позицию страны Вучич назвал «сложной политикой». Страны ЕС не раз критиковали власти Сербии за нежелание присоединиться к санкциям против России. В июне депутаты Европарламента приняли резолюцию, в которой потребовали от Белграда присоединиться к санкциями ЕС.