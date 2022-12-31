Вучич назвал условие введения Сербией санкций против России

По его словам, у Сербии нет обязательств перед Россией, которая ввела против нее санкции в 1992 г., однако считает отказ от такой политики своим моральным долгом, так как республика сама находилась под санкциями. «Не все черно-белое, я прагматичен, я присягал на верность своему народу и гражданам Сербии», – подчеркнул Вучич. Президент Сербии также напомнил, что Россия поддерживала республику в ООН.