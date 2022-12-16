Вучич: Сербия введет санкции против России лишь при экзистенциальных угрозах
Сербия присоединится к антироссийским санкциям лишь в том случае, если ее жизненно важные интересы окажутся под угрозой, заявил президент республики Александр Вучич в интервью телеканалу РТС.
По его словам, у Сербии нет обязательств перед Россией, которая ввела против нее санкции в 1992 г., однако считает отказ от такой политики своим моральным долгом, так-как республика сама находилась под санкциями. Белград не станет вводить санкции, пока это не угрожает жизненно важным интересам Сербии, заявил он.
«Не все черно-белое, я прагматичен, я присягал на верность своему народу и гражданам Сербии», – подчеркнул Вучич.
Президент Сербии также напомнил, что Россия поддерживала республику в ООН.
Ранее в сентябре сербский лидер подчеркивал, что не считает санкции решением проблемы. Кроме того, по его словам, Сербия «не хочет идти против» тех, кто ранее поддерживал ее. Такую позицию страны Вучич назвал «сложной политикой». Страны ЕС не раз критиковали властей Сербии за нежелание присоединиться к санкциям против России. В июне депутаты Европарламента приняли резолюцию, в которой потребовали от Белграда присоединиться к санкциями ЕС.
С начала спецоперации России на Украине ЕС ввел против РФ уже восемь пакетов санкций. Предыдущий из них был принят 6 октября. В частности, в него вошло ограничение стоимости нефти. Оно вступило в силу 5 декабря. Страны ЕС согласовали потолок цен на российскую нефть в размере $60 за баррель. Сегодня, 16 декабря, как ожидается, будет официально утвержден девятый пакет санкций.