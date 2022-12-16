Вучич: Сербия введет санкции против России лишь при экзистенциальных угрозах

С начала спецоперации России на Украине ЕС ввел против РФ уже восемь пакетов санкций. Предыдущий из них был принят 6 октября. В частности, в него вошло ограничение стоимости нефти. Оно вступило в силу 5 декабря. Страны ЕС согласовали потолок цен на российскую нефть в размере $60 за баррель. Сегодня, 16 декабря, как ожидается, будет официально утвержден девятый пакет санкций.