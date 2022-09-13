Вучич заявил об отсутствии у Сербии планов вводить санкции против России

В то же время европейские власти признают усталость граждан ЕС от принятых ограничений против РФ. Так, власти Венгрии неоднократно заявляли, что санкционная политика не оправдала себя и даже навредила экономике стран ЕС. В сентябре глава венгерского МИДа Петер Сийярто сообщил, что задал вопрос в ходе встречи руководителей энергетических ведомств стран Евросоюза в Брюсселе о необходимости сохранения санкционного давление на Россию. Он отметил, что его вопрос так и остался без ответа.