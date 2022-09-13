Вучич заявил об отсутствии у Сербии планов вводить санкции против России
Сербия не собирается вводить санкции против России, которая поддерживала Белград в ООН и других международных организациях. Страна продолжает руководствоваться своими интересами и вести «сложную политику», заявил президент Сербии Александр Вучич, отвечая на вопросы депутатов в парламенте.
«Этот слабый Вучич и эта слабая сербская власть являются единственными в Европе, кто не ввел санкций против Российской Федерации. Мы и далее держимся, и ведем себя в соответствии с интересами Сербии, и далее не планируем вводить санкции против РФ», — сказал Вучич (цитата по ТАСС).
Сербский лидер подчеркнул, что не считает санкции решением проблемы. Кроме того, по его словам, Сербия «не хочет идти против» тех, кто ранее поддерживал ее. Такую позицию страны Вучич назвал «сложной политикой».
Ранее страны ЕС не раз критиковали властей Сербии за нежелание присоединиться к санкциям против России. В июне депутаты Европарламента приняли резолюцию, в которой потребовали от Белграда присоединиться к санкциями ЕС.
При этом президент страны подчеркивает, что Сербия выступает за территориальную целостность Украины, но не собирается вводить санкции против России. В августе Вучич заявил, что Сербия стремится сохранять независимую политику в вопросах санкций против России, однако «не может ничего обещать».
После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели масштабные санкции против России. Принятые меры коснулись энергетики, высокотехнологического сектора, авиации, банковской отрасли, горнодобывающей отрасли, автомобилестроения и др. При этом Сербия вводить санкции отказалась.
В то же время европейские власти признают усталость граждан ЕС от принятых ограничений против РФ. Так, власти Венгрии неоднократно заявляли, что санкционная политика не оправдала себя и даже навредила экономике стран ЕС. В сентябре глава венгерского МИДа Петер Сийярто сообщил, что задал вопрос в ходе встречи руководителей энергетических ведомств стран Евросоюза в Брюсселе о необходимости сохранения санкционного давление на Россию. Он отметил, что его вопрос так и остался без ответа.
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