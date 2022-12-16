Bloomberg: Сербия хочет снизить зависимость от газа из России
Сербия изучает возможность расширения газовых связей с соседними странами, чтобы снизить зависимость от поставок из России и создать региональный транзитный хаб, пишет Bloomberg.
В настоящий момент республика строит интерконнектор с Болгарией стоимостью почти $100 млн, который обеспечит импорт из Центральной Азии и терминалов СПГ на Средиземном море. По словам министра энергетики Дубравки Джедович, Сербия также планирует подключиться к Северной Македонии и Молдавии.
«У нас недостаточно собственных ресурсов, по крайней мере, когда речь заходит о газе, но для нас важно все, что может снизить зависимость от России в газовом сегменте», – заявила министр.
При этом Сербия намерена сохранить глубокие связи с «Газпромом», поставляющим по запущенному в 2021 г. продолжению «Турецкого потока» республике газ по ценам ниже рыночных, подчеркнула она. Кроме того, «дочка» «Газпрома» является совладельцем сербского газохранилища «Банатский двор», а «Газпром нефть» управляет единственным в Сербии нефтеперерабатывающим заводом NIS, отмечает Bloomberg.
27 августа президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия ежегодно покупает у России 2 млрд куб. м газа, обеспечивая 63% потребностей страны в газе, однако импортирует его по «фантастической» цене. По словам Вучича, страна потребляет каждый год 3,2 млрд куб. м газа, большую часть этого объема поставляет Россия по средней цене $400 за 1000 куб. м газа.
Ранее Вучич вновь заявил, что Белград не намерен присоединяться к санкциям против России, пока это не угрожает жизненно важным интересам республики. Страны ЕС не раз критиковали власти Сербии за нежелание присоединиться к санкциям против России. В июне депутаты Европарламента приняли резолюцию, в которой потребовали от Белграда присоединиться к санкциями ЕС.