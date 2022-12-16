Bloomberg: Сербия хочет снизить зависимость от газа из России

Ранее Вучич вновь заявил, что Белград не намерен присоединяться к санкциям против России, пока это не угрожает жизненно важным интересам республики. Страны ЕС не раз критиковали власти Сербии за нежелание присоединиться к санкциям против России. В июне депутаты Европарламента приняли резолюцию, в которой потребовали от Белграда присоединиться к санкциями ЕС.