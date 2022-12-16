Газета
Экономика

Bloomberg: Сербия хочет снизить зависимость от газа из России

Ведомости

Сербия изучает возможность расширения газовых связей с соседними странами, чтобы снизить зависимость от поставок из России и создать региональный транзитный хаб, пишет Bloomberg.

В настоящий момент республика строит интерконнектор с Болгарией стоимостью почти $100 млн, который обеспечит импорт из Центральной Азии и терминалов СПГ на Средиземном море. По словам министра энергетики Дубравки Джедович, Сербия также планирует подключиться к Северной Македонии и Молдавии.

«У нас недостаточно собственных ресурсов, по крайней мере, когда речь заходит о газе, но для нас важно все, что может снизить зависимость от России в газовом сегменте», – заявила министр.

При этом Сербия намерена сохранить глубокие связи с «Газпромом», поставляющим по запущенному в 2021 г. продолжению «Турецкого потока» республике газ по ценам ниже рыночных, подчеркнула она. Кроме того, «дочка» «Газпрома» является совладельцем сербского газохранилища «Банатский двор», а «Газпром нефть» управляет единственным в Сербии нефтеперерабатывающим заводом NIS, отмечает Bloomberg.

27 августа президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия ежегодно покупает у России 2 млрд куб. м газа, обеспечивая 63% потребностей страны в газе, однако импортирует его по «фантастической» цене. По словам Вучича, страна потребляет каждый год 3,2 млрд куб. м газа, большую часть этого объема поставляет Россия по средней цене $400 за 1000 куб. м газа.

Ранее Вучич вновь заявил, что Белград не намерен присоединяться к санкциям против России, пока это не угрожает жизненно важным интересам республики. Страны ЕС не раз критиковали власти Сербии за нежелание присоединиться к санкциям против России. В июне депутаты Европарламента приняли резолюцию, в которой потребовали от Белграда присоединиться к санкциями ЕС.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных