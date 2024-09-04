В Росрыболовстве ответили на обвинения стран Балтии в незаконном промысле рыбы

«Мы вот им не указываем, как им себя вести. Хотя проблем у них гораздо больше, насколько мы видим, как они работают с теми запасами, которые в их водах находятся. Поэтому пусть они на себя сначала посмотрят, прежде чем нас обвинять», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).