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В Росрыболовстве ответили на обвинения стран Балтии в незаконном промысле рыбы

Ведомости

Страны Балтии должны смотреть на себя, прежде чем обвинять Россию, заявил руководитель Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство) Илья Шестаков на ВЭФ, комментируя обвинения прибалтийских стран в адрес РФ о незаконном промысле рыбы.

«Мы вот им не указываем, как им себя вести. Хотя проблем у них гораздо больше, насколько мы видим, как они работают с теми запасами, которые в их водах находятся. Поэтому пусть они на себя сначала посмотрят, прежде чем нас обвинять», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

11 июля издание Undercurrent News сообщило, что Эстония, Литва, Латвия и Швеция обвинили Россию в промысле трески, сельди и кильки в Балтийском море во время сезонных запретов. Тогда страны обратились в Совет ЕС и Еврокомиссию (ЕК).

В начале августа немецкое издание Die Welt писало, что Евросоюз в рамках нового пакета санкций рассматривает возможность введения запрета на ввоз российской рыбы. При этом объединение уже ограничило поставки российских морепродуктов, икры и ракообразных еще в апреле 2022 г.

На ужесточении ограничений настаивают страны Балтии, в частности Литва. В то же время управляющий директор Федеральной ассоциации рыбной промышленности ФРГ Штефан Майер заявлял, что замены российской рыбе сейчас нет. Американские поставщики не могут компенсировать эти объемы для рынка ФРГ, уточнял он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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