В Росрыболовстве ответили на обвинения стран Балтии в незаконном промысле рыбы
Страны Балтии должны смотреть на себя, прежде чем обвинять Россию, заявил руководитель Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство) Илья Шестаков на ВЭФ, комментируя обвинения прибалтийских стран в адрес РФ о незаконном промысле рыбы.
«Мы вот им не указываем, как им себя вести. Хотя проблем у них гораздо больше, насколько мы видим, как они работают с теми запасами, которые в их водах находятся. Поэтому пусть они на себя сначала посмотрят, прежде чем нас обвинять», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
11 июля издание Undercurrent News сообщило, что Эстония, Литва, Латвия и Швеция обвинили Россию в промысле трески, сельди и кильки в Балтийском море во время сезонных запретов. Тогда страны обратились в Совет ЕС и Еврокомиссию (ЕК).
В начале августа немецкое издание Die Welt писало, что Евросоюз в рамках нового пакета санкций рассматривает возможность введения запрета на ввоз российской рыбы. При этом объединение уже ограничило поставки российских морепродуктов, икры и ракообразных еще в апреле 2022 г.
На ужесточении ограничений настаивают страны Балтии, в частности Литва. В то же время управляющий директор Федеральной ассоциации рыбной промышленности ФРГ Штефан Майер заявлял, что замены российской рыбе сейчас нет. Американские поставщики не могут компенсировать эти объемы для рынка ФРГ, уточнял он.