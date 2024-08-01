Welt: ЕС обсудит ограничения на ввоз российской рыбы

Как отмечает Die Welt, в Германии наиболее распространен аляскинский минтай, на него приходится 19% потребления рыбной продукции. При этом более 70% этого вида рыбы ввозят в ЕС российские поставщики. В Германии доля российского минтая достигает 85%. Издание пишет, что ФРГ зависит от импорта рыбы, поскольку в стране осталось только шесть траулеров, а рыболовецкая деятельности почти не развита.