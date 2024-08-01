Welt: ЕС обсудит ограничения на ввоз российской рыбы
Евросоюз в рамках нового пакета санкций рассматривает возможность введения запрета на ввоз российской рыбы. Об этом пишет Die Welt.
В апреле 2022 г. ЕС уже ограничил поставки российских морепродуктов, икры и ракообразных, но свежей рыбы запрет не коснулся. Теперь же на ужесточении ограничений настаивают страны Балтии, в частности, Литва.
Как отмечает Die Welt, в Германии наиболее распространен аляскинский минтай, на него приходится 19% потребления рыбной продукции. При этом более 70% этого вида рыбы ввозят в ЕС российские поставщики. В Германии доля российского минтая достигает 85%. Издание пишет, что ФРГ зависит от импорта рыбы, поскольку в стране осталось только шесть траулеров, а рыболовецкая деятельности почти не развита.
Управляющий директор Федеральной ассоциации рыбной промышленности Германии Штефан Майер заявил, что замены российской рыбе сейчас нет. По его словам, американские поставщики не могут компенсировать эти объемы для рынка ФРГ. Он добавил, что в мире в принципе нет второго промысла, который мог бы покрыть по объему российский.
В середине июля Эстония, Латвия, Литва и Швеция заявили, что Россия якобы нарушила запрет на ловлю рыбы в Балтийском море во время сезонного ограничения. В заявлении отмечалось, что часть незаконно выловленной рыбы может попадать на рынок ЕС. В связи с этим страны призвали Совет ЕС принять меры.
При этом президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев назвал обвинения голословными. По его мнению, страны Балтии хотят оставить ЕС без российской рыбы, чтобы получить конкурентное преимущество.