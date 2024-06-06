Россия вытесняет США с мирового рынка сырья для крабовых палочек

Объем мирового рынка сурими в прошлом году, по данным Ассоциации добытчиков минтая (АДМ), достиг порядка 900 000 т. Из них на сурими из тепловодных видов рыбы пришлось 70%, из минтая – 30% (около 270 000 т). Доля США на рынке сурими из минтая в прошлом году составляла 75%, России – 19%, Японии – 6%. Таким образом, доля США и Японии будет снижаться за счет поставок из России.