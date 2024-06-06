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Россия вытесняет США с мирового рынка сырья для крабовых палочек

Отечественные рыбопромышленники могут произвести до 70 000 т этой продукции
Анастасия Ковалева
Андрей Гордеев / Ведомости

Доля России на рынке сурими из минтая (сырье для производства крабовых палочек и других полуфабрикатов) в 2024 г. вырастет на 5 п. п. – до 24% против 19% годом ранее, подсчитал для «Ведомостей» президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.

Объем мирового рынка сурими в прошлом году, по данным Ассоциации добытчиков минтая (АДМ), достиг порядка 900 000 т. Из них на сурими из тепловодных видов рыбы пришлось 70%, из минтая – 30% (около 270 000 т). Доля США на рынке сурими из минтая в прошлом году составляла 75%, России – 19%, Японии – 6%. Таким образом, доля США и Японии будет снижаться за счет поставок из России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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