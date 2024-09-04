В Анталье открылось новое здание генерального консульства России

В новом здании, как отметила Москалькова, «каждый сможет чувствовать себя уютно и защищенно», а российским гражданам там всегда окажут поддержку в защите их прав и законных интересов. По ее данным, во время туристического сезона в консульском округе проживают или временно находятся более 4 млн россиян.