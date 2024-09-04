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В Анталье открылось новое здание генерального консульства России

Ведомости

В турецкой Анталье 4 сентября открылось новое здание генерального консульства России, сообщила в своем Telegram-канале уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, которая приняла участие в церемонии открытия.

Вместе с омбудсменом в церемонии открытия генконсульства участовали чрезвычайный и полномочный посол РФ в республике Алексей Ерхов, губернатор провинции Анталья Хулуси Шахин и мэр города Мухиттин Боджек.

В новом здании, как отметила Москалькова, «каждый сможет чувствовать себя уютно и защищенно», а российским гражданам там всегда окажут поддержку в защите их прав и законных интересов. По ее данным, во время туристического сезона в консульском округе проживают или временно находятся более 4 млн россиян. 

В марте премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился открыть генеральное консульство России на Мальдивах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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