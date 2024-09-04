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Половина американских избирателей младше 30 лет хотят голосовать за Харрис

Ведомости

Половина опрошенных американских избирателей младше 30 лет хотят голосовать на выборах президента за кандидата от демократов Камалу Харрис. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на результаты собственного опроса.

Согласно результатам опроса, 50% респондентов младше 30 лет отдают предпочтение Харрис, 34% – кандидату от республиканцев Дональду Трампу. Еще 6% – выбирают другого кандидата, а 10% заявили, что не будут голосовать. При этом 60% молодых избирателей, которые почти уверены в том, что пойдут на выборы, сообщили о поддержке вице-президента. Этот показатель совпадает с результатами опроса в 2020 г.: тогда 60% американцев в возрасте 18–29 лет заявляли о поддержке уже будущего президента Джо Байдена.

Среди тех, кто заявил, что поддерживает ограничение по возрасту для президента, 54% сообщили, что возрастной предел должен быть ниже 65 лет. В целом подавляющее большинство молодых избирателей, принявших участие в опросе (88%), заявили, что, скорее всего, примут участие в президентских выборах, в том числе 55% заявили, что почти уверены в своем участии.

31 августа Харрис раскритиковала Трампа за политические высказывания на кладбище. Харрис считает спорным его поведение во время визита на кладбище, заявляя, что Трамп «не способен понять ничего, кроме служения себе». Дебаты Трампа и Харрис пройдут 10 сентября. Выборы президента США состоятся 5 ноября. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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