Половина американских избирателей младше 30 лет хотят голосовать за Харрис
Половина опрошенных американских избирателей младше 30 лет хотят голосовать на выборах президента за кандидата от демократов Камалу Харрис. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на результаты собственного опроса.
Согласно результатам опроса, 50% респондентов младше 30 лет отдают предпочтение Харрис, 34% – кандидату от республиканцев Дональду Трампу. Еще 6% – выбирают другого кандидата, а 10% заявили, что не будут голосовать. При этом 60% молодых избирателей, которые почти уверены в том, что пойдут на выборы, сообщили о поддержке вице-президента. Этот показатель совпадает с результатами опроса в 2020 г.: тогда 60% американцев в возрасте 18–29 лет заявляли о поддержке уже будущего президента Джо Байдена.
Среди тех, кто заявил, что поддерживает ограничение по возрасту для президента, 54% сообщили, что возрастной предел должен быть ниже 65 лет. В целом подавляющее большинство молодых избирателей, принявших участие в опросе (88%), заявили, что, скорее всего, примут участие в президентских выборах, в том числе 55% заявили, что почти уверены в своем участии.
31 августа Харрис раскритиковала Трампа за политические высказывания на кладбище. Харрис считает спорным его поведение во время визита на кладбище, заявляя, что Трамп «не способен понять ничего, кроме служения себе». Дебаты Трампа и Харрис пройдут 10 сентября. Выборы президента США состоятся 5 ноября.