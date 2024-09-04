Половина американских избирателей младше 30 лет хотят голосовать за Харрис

Согласно результатам опроса, 50% респондентов младше 30 лет отдают предпочтение Харрис, 34% – кандидату от республиканцев Дональду Трампу. Еще 6% – выбирают другого кандидата, а 10% заявили, что не будут голосовать. При этом 60% молодых избирателей, которые почти уверены в том, что пойдут на выборы, сообщили о поддержке вице-президента. Этот показатель совпадает с результатами опроса в 2020 г.: тогда 60% американцев в возрасте 18–29 лет заявляли о поддержке уже будущего президента Джо Байдена.