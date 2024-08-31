Харрис раскритиковала Трампа за политические высказывания на кладбище
Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис раскритиковала своего соперника на выборах Дональда Трампа из-за инцидента на Арлингтонском национальном кладбище, сообщает CNN.
Харрис считает спорным его поведение во время визита на кладбище, заявляя, что Трамп «не способен понять ничего, кроме служения себе».
Как сообщал CNN, Трамп посетил кладбище после возложения венков 26 августа в честь 13 американских военнослужащих, погибших в Афганистане три года назад. На видеозаписи визита он критикует «катастрофу» администрации президента США Джо Байдена по выводу войск из Афганистана.
Согласно заявлению Арлингтонского национального кладбища, федеральный закон запрещает проведение политических кампаний или связанных с выборами мероприятий на территории национальных военных кладбищ. Армия США также выступила с критикой Трампа. В штабе Трампа настаивают, что никаких нарушений закона не было.
Отмечается, что это первый раз, когда Харрис напрямую обращается к спору с Трампом. «Я скорблю по ним [американским солдатам] и приветствую их. И я никогда не буду политизировать их», – добавила она в соцсетях.
Дебаты Трампа и Харрис пройдут 10 сентября. Выборы президента США состоятся 5 ноября.