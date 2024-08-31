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Харрис раскритиковала Трампа за политические высказывания на кладбище

Ведомости

Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис раскритиковала своего соперника на выборах Дональда Трампа из-за инцидента на Арлингтонском национальном кладбище, сообщает CNN.

Харрис считает спорным его поведение во время визита на кладбище, заявляя, что Трамп «не способен понять ничего, кроме служения себе». 

Как сообщал CNN, Трамп посетил кладбище после возложения венков 26 августа в честь 13 американских военнослужащих, погибших в Афганистане три года назад. На видеозаписи визита он критикует «катастрофу» администрации президента США Джо Байдена по выводу войск из Афганистана.

Согласно заявлению Арлингтонского национального кладбища, федеральный закон запрещает проведение политических кампаний или связанных с выборами мероприятий на территории национальных военных кладбищ. Армия США также выступила с критикой Трампа. В штабе Трампа настаивают, что никаких нарушений закона не было. 

Отмечается, что это первый раз, когда Харрис напрямую обращается к спору с Трампом. «Я скорблю по ним [американским солдатам] и приветствую их. И я никогда не буду политизировать их», – добавила она в соцсетях.

Дебаты Трампа и Харрис пройдут 10 сентября. Выборы президента США состоятся 5 ноября. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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