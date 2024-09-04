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В Польше оценили отставку Кулебы с поста главы МИД Украины

Ведомости

Решение Дмитрия Кулебы уйти в отставку могло быть вызвано «человеческой усталостью», считает вице-премьер – министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

«С момента начала конфликта прошло много времени, чувствуется человеческая усталость. Я наблюдал за украинской делегацией во время саммита НАТО. [Такая работа требует] больших усилий», – заявил Косиняк-Камыш (цитата по RFM24).

По его словам, роль, которую сыграл Кулеба, была «чрезвычайно трудной». При этом министр сообщил, что недавно спорил с Кулебой по вопросам, касающимся геноцида польского населения, совершенного украинскими националистами.

Кулеба подал в отставку с поста министра иностранных дел Украины 4 сентября. За день до этого депутат Рады Алексей Гончаренко сообщил, что кандидатами на этот пост являются первый замглавы МИД Украины Андрей Сибига и заместитель руководителя офиса президента Украины Николай Точицкий.

4 сентября Верховная рада на заседании рассмотрела отставки украинских чиновников. Парламент утвердил отставки главы минстратегпрома Александра Камышина, главы минюста Дениса Малюськи и главы минэкологии Руслана Стрельца.

Отставку Кулебы сегодня рассматривать не стали. Депутаты от партии Зеленского «Слуга народа» опасаются, что не хватит голосов, предположил Гончаренко.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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