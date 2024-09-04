В Польше оценили отставку Кулебы с поста главы МИД Украины
Решение Дмитрия Кулебы уйти в отставку могло быть вызвано «человеческой усталостью», считает вице-премьер – министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
«С момента начала конфликта прошло много времени, чувствуется человеческая усталость. Я наблюдал за украинской делегацией во время саммита НАТО. [Такая работа требует] больших усилий», – заявил Косиняк-Камыш (цитата по RFM24).
По его словам, роль, которую сыграл Кулеба, была «чрезвычайно трудной». При этом министр сообщил, что недавно спорил с Кулебой по вопросам, касающимся геноцида польского населения, совершенного украинскими националистами.
Кулеба подал в отставку с поста министра иностранных дел Украины 4 сентября. За день до этого депутат Рады Алексей Гончаренко сообщил, что кандидатами на этот пост являются первый замглавы МИД Украины Андрей Сибига и заместитель руководителя офиса президента Украины Николай Точицкий.
4 сентября Верховная рада на заседании рассмотрела отставки украинских чиновников. Парламент утвердил отставки главы минстратегпрома Александра Камышина, главы минюста Дениса Малюськи и главы минэкологии Руслана Стрельца.
Отставку Кулебы сегодня рассматривать не стали. Депутаты от партии Зеленского «Слуга народа» опасаются, что не хватит голосов, предположил Гончаренко.