В Польше оценили отставку Кулебы с поста главы МИД Украины

Кулеба подал в отставку с поста министра иностранных дел Украины 4 сентября. За день до этого депутат Рады Алексей Гончаренко сообщил, что кандидатами на этот пост являются первый замглавы МИД Украины Андрей Сибига и заместитель руководителя офиса президента Украины Николай Точицкий.