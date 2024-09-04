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В Южной Корее заявили о казни чиновников в КНДР из-за наводнений

Ведомости

Власти КНДР в конце августа казнили от 20 до 30 чиновников, которые не смогли предотвратить ущерб от наводнений. Об этом со ссылкой на неназванного чиновника правительства Южной Кореи пишет южнокорейский телеканал TV Chosun.

«В конце прошлого месяца было выявлено, что от 20 до 30 руководителей в пострадавшем от наводнения районе были застрелены одновременно», – сказал собеседник телеканала.

Среди казненных мог быть бывший заместитель министра военной промышленности КНДР Кан Бон Хун. Он занимал пост ответственного секретаря партии в провинции Чагандо и был уволен. По данным TV Chosun, чиновников отправили в отставку «по соображениям социальной безопасности».

27 июля в результате сильного ливня уровень воды в реке Амноккан значительно превысил опасную отметку, сообщало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Более 5000 жителей в провинции Пхенан-Пукто оказались изолированы в районах, в которых появился риск затопления. 28 июля лидер КНДР Ким Чен Ын посетил эти районы и руководил операцией по спасению и эвакуации местных жителей. После этого Ким Чен Ын на внеочередном заседании политбюро партии пообещал наказать чиновников за ущерб от наводнений, писало агентство Yonhap.

В середине августа ЦТАК сообщило, что власти КНДР временно разместили в Пхеньяне около 13 000 человек из пострадавших от наводнений районов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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