В Южной Корее заявили о казни чиновников в КНДР из-за наводнений

27 июля в результате сильного ливня уровень воды в реке Амноккан значительно превысил опасную отметку, сообщало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Более 5000 жителей в провинции Пхенан-Пукто оказались изолированы в районах, в которых появился риск затопления. 28 июля лидер КНДР Ким Чен Ын посетил эти районы и руководил операцией по спасению и эвакуации местных жителей. После этого Ким Чен Ын на внеочередном заседании политбюро партии пообещал наказать чиновников за ущерб от наводнений, писало агентство Yonhap.