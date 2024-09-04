В Южной Корее заявили о казни чиновников в КНДР из-за наводнений
Власти КНДР в конце августа казнили от 20 до 30 чиновников, которые не смогли предотвратить ущерб от наводнений. Об этом со ссылкой на неназванного чиновника правительства Южной Кореи пишет южнокорейский телеканал TV Chosun.
«В конце прошлого месяца было выявлено, что от 20 до 30 руководителей в пострадавшем от наводнения районе были застрелены одновременно», – сказал собеседник телеканала.
Среди казненных мог быть бывший заместитель министра военной промышленности КНДР Кан Бон Хун. Он занимал пост ответственного секретаря партии в провинции Чагандо и был уволен. По данным TV Chosun, чиновников отправили в отставку «по соображениям социальной безопасности».
27 июля в результате сильного ливня уровень воды в реке Амноккан значительно превысил опасную отметку, сообщало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Более 5000 жителей в провинции Пхенан-Пукто оказались изолированы в районах, в которых появился риск затопления. 28 июля лидер КНДР Ким Чен Ын посетил эти районы и руководил операцией по спасению и эвакуации местных жителей. После этого Ким Чен Ын на внеочередном заседании политбюро партии пообещал наказать чиновников за ущерб от наводнений, писало агентство Yonhap.
В середине августа ЦТАК сообщило, что власти КНДР временно разместили в Пхеньяне около 13 000 человек из пострадавших от наводнений районов.