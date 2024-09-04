Мишустин освободил от должности замминистра энергетики Сниккарса

Павел Сниккарс является выпускником Сибирской академии госслужбы и Сибирского университета потребительской кооперации. Заместителем министра энергетики России был назначен в ноябре 2020 г., прежде работал директором департамента развития электроэнергетики Минэнерго. Является действительным государственным советником РФ первого класса.