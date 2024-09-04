В Белоруссии сообщили о задержании сотрудника японских спецслужб
Сотрудник японских спецслужб задержан в Белоруссии, передает государственный телеканал «Беларусь-1». Анонс репортажа о его задержании опубликовал Telegram-канал Агентства новостей Белтелерадиокомпании.
Пойманный агент, как отмечается в публикации, имел «самые обширные интересы» в республике: он занимался сбором информации о социально-политической обстановке, реализации китайской инициативы «Один пояс – один путь», а также о происходящем на белорусско-украинской границе и съемкой военной инфраструктуры.
«Мои действия могут быть опасны для Беларуси», – сказал задержанный.
Отмечается, что деятельность японских спецслужб в истории республики пресекли впервые.