В Белоруссии сообщили о задержании сотрудника японских спецслужб

Пойманный агент, как отмечается в публикации, имел «самые обширные интересы» в республике: он занимался сбором информации о социально-политической обстановке, реализации китайской инициативы «Один пояс – один путь», а также о происходящем на белорусско-украинской границе и съемкой военной инфраструктуры.