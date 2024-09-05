Канцлер Австрии заявил о готовности принять переговоры по Украине
Федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер объявил о готовности страны принять переговоры по Украине.
«Мы принимаем к сведению заявления президента России [Владимира Путина] относительно его открытости для мирных переговоров с Украиной. <...> Австрия будет готова поддержать справедливый и прочный мир, основанный на международном праве, и служить местом проведения переговоров в качестве места», – написал канцлер в X.
Путин в ходе выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что параметры мирного соглашения с Киевом обсуждались, стороны в целом пришли к соглашению и завизировали документ. Но украинские официальные власти пошли по другому пути, при этом Россия никогда не отказывалась от переговоров на основе согласованных документов в Стамбуле.
Он заявил, что договориться с Киевом в Стамбуле удалось, украинскую сторону достигнутые договоренности тогда устроили, но Киеву «дали команду» не идти на это.
О желании быть посредником в переговорах заявляла Турция. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган говорил Путину в ходе саммита ШОС о готовности Анкары внести свой вклад и заложить основу для соглашения о прекращении огня между РФ и Украиной. Путин в июле сообщил, что в принципе Россия приветствует посредничество в ходе переговорного процесса – как, например, это делал Эрдоган в Стамбуле в марте 2022 г.
30 июня президент Украины Владимир Зеленский в интервью Philadelphia Inquirer допустил возможность переговоров Украины с Россией через посредников по аналогии с соглашением о «зерновом коридоре». Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявлял, что ни Эрдоган, ни кто-либо еще не может быть посредником в переговорах Москвы и Киева для урегулирования конфликта, потому что украинские власти отвергают любые переговоры с Россией.