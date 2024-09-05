Канцлер Австрии заявил о готовности принять переговоры по Украине

О желании быть посредником в переговорах заявляла Турция. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган говорил Путину в ходе саммита ШОС о готовности Анкары внести свой вклад и заложить основу для соглашения о прекращении огня между РФ и Украиной. Путин в июле сообщил, что в принципе Россия приветствует посредничество в ходе переговорного процесса – как, например, это делал Эрдоган в Стамбуле в марте 2022 г.