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Канцлер Австрии заявил о готовности принять переговоры по Украине

Ведомости

Федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер объявил о готовности страны принять переговоры по Украине.

«Мы принимаем к сведению заявления президента России [Владимира Путина] относительно его открытости для мирных переговоров с Украиной. <...> Австрия будет готова поддержать справедливый и прочный мир, основанный на международном праве, и служить местом проведения переговоров в качестве места», – написал канцлер в X.

Путин в ходе выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что параметры мирного соглашения с Киевом обсуждались, стороны в целом пришли к соглашению и завизировали документ. Но украинские официальные власти пошли по другому пути, при этом Россия никогда не отказывалась от переговоров на основе согласованных документов в Стамбуле.

Он заявил, что договориться с Киевом в Стамбуле удалось, украинскую сторону достигнутые договоренности тогда устроили, но Киеву «дали команду» не идти на это.

О желании быть посредником в переговорах заявляла Турция. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган говорил Путину в ходе саммита ШОС о готовности Анкары внести свой вклад и заложить основу для соглашения о прекращении огня между РФ и Украиной. Путин в июле сообщил, что в принципе Россия приветствует посредничество в ходе переговорного процесса – как, например, это делал Эрдоган в Стамбуле в марте 2022 г.

30 июня президент Украины Владимир Зеленский в интервью Philadelphia Inquirer допустил возможность переговоров Украины с Россией через посредников по аналогии с соглашением о «зерновом коридоре». Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявлял, что ни Эрдоган, ни кто-либо еще не может быть посредником в переговорах Москвы и Киева для урегулирования конфликта, потому что украинские власти отвергают любые переговоры с Россией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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