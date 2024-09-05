NBC: Хантер Байден намерен признать свою вину по делу о налоговых нарушениях

Признание вины избавит Байдена от публичного судебного разбирательства, для которого у прокуратуры подготовлено более двух десятков свидетелей, некоторые из которых, как ожидается, могут дать «смущающие и непристойные» показания об употреблении Байденом наркотиков и его расходах. В обвинительном заключении говорится, что Байден «участвовал в четырехлетней схеме неуплаты по меньшей мере $1,4 млн федеральных налогов». Деньги были потрачены «на наркотики, эскорт и подружек, роскошные отели и арендуемую недвижимость, экзотические автомобили, одежду и другие предметы личного характера, короче говоря, на все, кроме его налогов», говорится в обвинительном заключении.