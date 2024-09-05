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NBC: Хантер Байден намерен признать свою вину по делу о налоговых нарушениях

Ведомости

Хантер Байден намерен признать вину по делу о налоговых нарушениях. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на Эббе Лоуэлла – адвоката сына действующего президента США.

Условия заявления о признании вины пока не раскрываются, равно как и то, примет ли судья попытку Байдена-младшего избежать судебного разбирательства и перейти сразу к вынесению приговора.

Информация о намерении Хантера Байдена признать вину появилась после того, как он и его адвокаты провели закрытую встречу в суде с окружным судьей США Марком К. Скарси, который председательствует по делу.

54-летнему Байдену в декабре было предъявлено обвинение по трем уголовным преступлениям и шести мелким правонарушениям. Утверждается, что он не платил налоги в период, когда, по его словам, он страдал от наркотической зависимости и сразу после этого.

Признание вины избавит Байдена от публичного судебного разбирательства, для которого у прокуратуры подготовлено более двух десятков свидетелей, некоторые из которых, как ожидается, могут дать «смущающие и непристойные» показания об употреблении Байденом наркотиков и его расходах. В обвинительном заключении говорится, что Байден «участвовал в четырехлетней схеме неуплаты по меньшей мере $1,4 млн федеральных налогов». Деньги были потрачены «на наркотики, эскорт и подружек, роскошные отели и арендуемую недвижимость, экзотические автомобили, одежду и другие предметы личного характера, короче говоря, на все, кроме его налогов», говорится в обвинительном заключении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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