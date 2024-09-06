Главком ВСУ Сырский заявил о недостаточной подготовке украинских военных

«Конечно, все хотят, чтобы уровень подготовки был лучшим, поэтому мы готовим высококвалифицированных профессиональных военнослужащих. В то же время динамика на фронте требует от нас как можно скорее ввести военнослужащих по призыву в строй», – добавил он, пояснив, что новобранцы проходят всего месяц базовой военной подготовки, за которым следует еще от полумесяца до месяца более специализированной подготовки, прежде чем их отправят на фронт.