Главком ВСУ Сырский заявил о недостаточной подготовке украинских военных
Главком ВСУ Александр Сырский в интервья CNN признал, что украинские новобранцы отправляются на поле боя после меньшей, чем ему хотелось бы, подготовки.
«Конечно, все хотят, чтобы уровень подготовки был лучшим, поэтому мы готовим высококвалифицированных профессиональных военнослужащих. В то же время динамика на фронте требует от нас как можно скорее ввести военнослужащих по призыву в строй», – добавил он, пояснив, что новобранцы проходят всего месяц базовой военной подготовки, за которым следует еще от полумесяца до месяца более специализированной подготовки, прежде чем их отправят на фронт.
Сырский также рассказал, что задержки с военной помощью США вызвали серьезные неудачи на поле боя и привели к падению морального духа, что, по его признанию, все еще остается проблемой.
Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.
Новый виток эскалации произошел 6 августа, когда ВСУ вторглись в Курскую область. В регионе до сих пор идут боевые действия. В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера.