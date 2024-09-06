Верховная рада сообщила о нехватке средств на выплаты военнослужащим в сентябре

В августе стало известно, что в Раду внесли законопроект об изменениях в бюджете более чем на 500 млрд гривен (около $12,1 млрд) в 2024 г. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что эти средства необходимы для выплат зарплат военным, закупки оборудования и финансирования оборонной промышленности.