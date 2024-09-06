Верховная рада сообщила о нехватке средств на выплаты военнослужащим в сентябре
В министерстве обороны Украины закончились средства на выплаты военнослужащим в сентябре, сообщила глава бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа.
«К сожалению, это правда. Действительно, министерство обороны нам говорит, что у них нет денег, чтобы к 20 сентября заплатить боевые», – сказала она (цитата по ТАСС).
Пидласа выразила надежду, что Рада проголосует за изменения в государственный бюджет до 20 сентября – в таком случае средства на выплаты появятся. По предварительным данным, соответствующее голосование пройдет 17-18 сентября.
По словам Пидласы, трудности с выплатами возникли из-за задержек финансирования от США в I квартале текущего года. Конгресс, в свою очередь, задерживал одобрение соответствующего законопроекта. В результате Украина закупала вооружение за свой счет. Для этого использовались деньги, предназначенные для выплат военнослужащим.
В августе стало известно, что в Раду внесли законопроект об изменениях в бюджете более чем на 500 млрд гривен (около $12,1 млрд) в 2024 г. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что эти средства необходимы для выплат зарплат военным, закупки оборудования и финансирования оборонной промышленности.