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Шмыгаль сообщил о введении на Украине принципа «воюй или работай»

Ведомости

На Украине вводится принцип «воюй или работай» для вывода рынка труда из тени и наполнения бюджета страны. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

В Верховную раду внесен законопроект об изменениях в бюджете более чем на 500 млрд гривен (около $12,1 млрд) в 2024 г. Эти средства необходимы для выплат зарплат военным, закупки оборудования и финансирования оборонной промышленности, пояснил Шмыгаль. 

Правительство Украины предлагает четыре источника поступления средств: увеличение внутренних заимствований, повышения ставки налога для прибыли банков, расширения базы военного сбора и введение принципа «воюй или работай».

Шмыгаль напомнил, что такой принцип ранее был озвучен президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам премьера, это необходимо для увеличения количества рабочих мест, повышения средних зарплат и пополнения бюджета Украины.

С 24 февраля 2022 г. на Украине идет всеобщая мобилизация. В начале апреля президент Украины Владимир Зеленский снизил призывной возраст с 27 до 25 лет. В июле минобороны Украины сообщило об увеличении темпов мобилизации. Тогда в ведомстве отмечали, что «острой необходимости» в снижении призывного возраста нет, но все может измениться в зависимости от ситуации на поле боя.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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