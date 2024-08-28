Шмыгаль сообщил о введении на Украине принципа «воюй или работай»
На Украине вводится принцип «воюй или работай» для вывода рынка труда из тени и наполнения бюджета страны. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
В Верховную раду внесен законопроект об изменениях в бюджете более чем на 500 млрд гривен (около $12,1 млрд) в 2024 г. Эти средства необходимы для выплат зарплат военным, закупки оборудования и финансирования оборонной промышленности, пояснил Шмыгаль.
Правительство Украины предлагает четыре источника поступления средств: увеличение внутренних заимствований, повышения ставки налога для прибыли банков, расширения базы военного сбора и введение принципа «воюй или работай».
Шмыгаль напомнил, что такой принцип ранее был озвучен президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам премьера, это необходимо для увеличения количества рабочих мест, повышения средних зарплат и пополнения бюджета Украины.
С 24 февраля 2022 г. на Украине идет всеобщая мобилизация. В начале апреля президент Украины Владимир Зеленский снизил призывной возраст с 27 до 25 лет. В июле минобороны Украины сообщило об увеличении темпов мобилизации. Тогда в ведомстве отмечали, что «острой необходимости» в снижении призывного возраста нет, но все может измениться в зависимости от ситуации на поле боя.