Шмыгаль сообщил о введении на Украине принципа «воюй или работай»

С 24 февраля 2022 г. на Украине идет всеобщая мобилизация. В начале апреля президент Украины Владимир Зеленский снизил призывной возраст с 27 до 25 лет. В июле минобороны Украины сообщило об увеличении темпов мобилизации. Тогда в ведомстве отмечали, что «острой необходимости» в снижении призывного возраста нет, но все может измениться в зависимости от ситуации на поле боя.