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Хантер Байден признал вину по делу о налоговых нарушениях

Ведомости

Хантер Байден, сын действующего президента США Джо Байдена, признал себя виновным по обвинению в налоговых нарушениях. Это позволит ему избежать судебного разбирательства за несколько недель до президентских выборов в США. Об этом сообщает Reuters.

В своем заявлении Байден сказал, что признает себя виновным, чтобы избавить свою семью от необходимости присутствовать на судебном процессе, в ходе которого были бы обнародованы неприятные подробности того периода его жизни, когда он страдал от наркозависимости.

Хантера Байдена обвиняют в том, что он не платил налоги с 2016 по 2019 г., тратя при этом огромные суммы «на наркотики, эскорт и подружек, роскошные отели и аренду недвижимости, экзотические автомобили, одежду и другие предметы личного характера». В обвинительном заключении говорится, что Хантер Байден «участвовал в четырехлетней схеме неуплаты по меньшей мере $1,4 млн федеральных налогов».

Судебный процесс против Байдена-младшего также мог бы пролить свет на его работу с украинской газовой компанией Burisma и другие деловые сделки в то время, когда его отец был вице-президентом. Республиканские противники президента утверждают, что деятельность его сына была коррумпированной.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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