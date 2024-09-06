Хантер Байден признал вину по делу о налоговых нарушениях

Хантера Байдена обвиняют в том, что он не платил налоги с 2016 по 2019 г., тратя при этом огромные суммы «на наркотики, эскорт и подружек, роскошные отели и аренду недвижимости, экзотические автомобили, одежду и другие предметы личного характера». В обвинительном заключении говорится, что Хантер Байден «участвовал в четырехлетней схеме неуплаты по меньшей мере $1,4 млн федеральных налогов».