Хантер Байден признал вину по делу о налоговых нарушениях
Хантер Байден, сын действующего президента США Джо Байдена, признал себя виновным по обвинению в налоговых нарушениях. Это позволит ему избежать судебного разбирательства за несколько недель до президентских выборов в США. Об этом сообщает Reuters.
В своем заявлении Байден сказал, что признает себя виновным, чтобы избавить свою семью от необходимости присутствовать на судебном процессе, в ходе которого были бы обнародованы неприятные подробности того периода его жизни, когда он страдал от наркозависимости.
Хантера Байдена обвиняют в том, что он не платил налоги с 2016 по 2019 г., тратя при этом огромные суммы «на наркотики, эскорт и подружек, роскошные отели и аренду недвижимости, экзотические автомобили, одежду и другие предметы личного характера». В обвинительном заключении говорится, что Хантер Байден «участвовал в четырехлетней схеме неуплаты по меньшей мере $1,4 млн федеральных налогов».
Судебный процесс против Байдена-младшего также мог бы пролить свет на его работу с украинской газовой компанией Burisma и другие деловые сделки в то время, когда его отец был вице-президентом. Республиканские противники президента утверждают, что деятельность его сына была коррумпированной.