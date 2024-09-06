Еврокомиссия выделила Украине 40 млн евро для энергетической инфраструктуры
Еврокомиссия выделила Украине 40 млн евро для энергетической инфраструктуры. Об этом на своей странице в соцсети X сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
«Температура скоро понизится, поэтому мы усиливаем гуманитарную помощь нуждающимся украинцам. Мы выделили 40 млн евро на ремонтные работы, электричество, отопление и жилье», – написала фон дер Ляйен.
26 августа Минобороны отчиталось, что Вооруженные силы (ВС) России нанесли массированный удар по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса Украины. Атака была совершена высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).