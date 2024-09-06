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Песков: Россия понимает решение Киргизии исключить талибов из списка террористов

Ведомости

Россия с пониманием отнеслась к решению Киргизии исключить «Талибан» (организация признана террористической и запрещена в РФ с 2003 г.) из обновленного списка запрещенных в Киргизии группировок. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Киргизия весьма и весьма близка географически к Афганистану, поэтому, разумеется, как соседям очень им важно выстраивать отношения с де-факто властью, с силой, которая де-факто удерживает власть в Афганистане. Это необходимо, без этого невозможно выстраивать никакие контакты, а абстрагироваться от этих контактов тоже нельзя. Поэтому мы с пониманием относимся к этой ситуации», – сказал он.

Генпрокуратура Киргизии 2 сентября опубликовала обновленный реестр запрещенных в республике организаций, среди которых не оказалось «Талибана». По словам замглавы госкомиссии Киргизии по делам религии Каната Мидина уулу, сейчас в других государствах ОДКБ (помимо Киргизии и России входят Казахстан, Белоруссия, Таджикистан и Армения) также ведутся обсуждения об исключении «Талибана» из списка запрещенных организаций.

В частности, в конце мая МИД и Минюст России рекомендовали президенту Владимиру Путину исключить «Талибан» из реестра запрещенных организаций. В июле по итогам саммита ШОС в Астане, где Кабул представлен как наблюдатель, Путин назвал талибов «союзниками России в борьбе с международным терроризмом».

Радикальное исламистское военизированное движение «Талибан» стало управлять Афганистаном с августа 2021 г., свергнув правительство президента Ашрафа Гани. Власть талибов не признают страны – участницы ООН, но многие из государств поддерживают контакты с движением, как и Россия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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