Песков: Россия понимает решение Киргизии исключить талибов из списка террористов

«Киргизия весьма и весьма близка географически к Афганистану, поэтому, разумеется, как соседям очень им важно выстраивать отношения с де-факто властью, с силой, которая де-факто удерживает власть в Афганистане. Это необходимо, без этого невозможно выстраивать никакие контакты, а абстрагироваться от этих контактов тоже нельзя. Поэтому мы с пониманием относимся к этой ситуации», – сказал он.