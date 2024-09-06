Песков: Россия понимает решение Киргизии исключить талибов из списка террористов
Россия с пониманием отнеслась к решению Киргизии исключить «Талибан» (организация признана террористической и запрещена в РФ с 2003 г.) из обновленного списка запрещенных в Киргизии группировок. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Киргизия весьма и весьма близка географически к Афганистану, поэтому, разумеется, как соседям очень им важно выстраивать отношения с де-факто властью, с силой, которая де-факто удерживает власть в Афганистане. Это необходимо, без этого невозможно выстраивать никакие контакты, а абстрагироваться от этих контактов тоже нельзя. Поэтому мы с пониманием относимся к этой ситуации», – сказал он.
Генпрокуратура Киргизии 2 сентября опубликовала обновленный реестр запрещенных в республике организаций, среди которых не оказалось «Талибана». По словам замглавы госкомиссии Киргизии по делам религии Каната Мидина уулу, сейчас в других государствах ОДКБ (помимо Киргизии и России входят Казахстан, Белоруссия, Таджикистан и Армения) также ведутся обсуждения об исключении «Талибана» из списка запрещенных организаций.
В частности, в конце мая МИД и Минюст России рекомендовали президенту Владимиру Путину исключить «Талибан» из реестра запрещенных организаций. В июле по итогам саммита ШОС в Астане, где Кабул представлен как наблюдатель, Путин назвал талибов «союзниками России в борьбе с международным терроризмом».
Радикальное исламистское военизированное движение «Талибан» стало управлять Афганистаном с августа 2021 г., свергнув правительство президента Ашрафа Гани. Власть талибов не признают страны – участницы ООН, но многие из государств поддерживают контакты с движением, как и Россия.