Путин провел совещание на тему контроля воздушного пространства в России
Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, оно было посвящено системе контроля воздушного пространства в России. Об этом сообщается на сайте Кремля.
«В нашей повестке дня сегодня вопрос системы контроля воздушного пространства на территории РФ. Один докладчик, и потом я попросил бы руководителей всех заинтересованных ведомств тоже высказаться по этому вопросу, в том числе и по проекту нашего решения», – сказал президент.
Совещание прошло в формате видеосвязи. Участие в нем приняли премьер-министр Михаил Мишустин, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, помощник президента Николай Патрушев и др.
В середине августа Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России новые технические решения, применяемые в ходе спецоперации, с докладом выступал министр обороны Андрей Белоусов.