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Путин провел совещание на тему контроля воздушного пространства в России

Ведомости

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, оно было посвящено системе контроля воздушного пространства в России. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«В нашей повестке дня сегодня вопрос системы контроля воздушного пространства на территории РФ. Один докладчик, и потом я попросил бы руководителей всех заинтересованных ведомств тоже высказаться по этому вопросу, в том числе и по проекту нашего решения», – сказал президент.

Совещание прошло в формате видеосвязи. Участие в нем приняли премьер-министр Михаил Мишустин, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, помощник президента Николай Патрушев и др.

В середине августа Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России новые технические решения, применяемые в ходе спецоперации, с докладом выступал министр обороны Андрей Белоусов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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