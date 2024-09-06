Путин провел совещание на тему контроля воздушного пространства в России

«В нашей повестке дня сегодня вопрос системы контроля воздушного пространства на территории РФ. Один докладчик, и потом я попросил бы руководителей всех заинтересованных ведомств тоже высказаться по этому вопросу, в том числе и по проекту нашего решения», – сказал президент.