Путин обсудил с членами Совбеза новые технические решения на спецоперации
Президент РФ Владимир Путин встретился с постоянными членами Совета безопасности России, сообщила пресс-служба Кремля. На совещании обсуждались новые технические решения, применяемые в ходе спецоперации.
«Мы с вами поговорим сегодня о новых технических решениях, применяемых в ходе специальной военной операции», – сказал президент.
Первым с докладом выступил министр обороны Андрей Белоусов, который подключился к совещанию в режиме видеоконференции – сейчас он находится на одном из пунктов управления.
Участниками совещания также стали премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу и др.
9 августа Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности по теме борьбы с терроризмом. Тогда с докладом по теме выступил директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников. Совещание прошло через три дня после атаки ВСУ на Курскую область.
15 августа российские власти объявили о создании координационного совета для повышения эффективности войск по прикрытию госграницы в Белгородской, Брянской и Курской областях. Совет был создан по приказу Белоусова. Среди задач совета: обеспечение координации действий и эффективного межведомственного взаимодействия в случае угрозы прорыва госграницы, содействие гражданским властям в эвакуации населения, военно-медицинское обеспечение и др.