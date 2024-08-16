Путин обсудил с членами Совбеза новые технические решения на спецоперации

15 августа российские власти объявили о создании координационного совета для повышения эффективности войск по прикрытию госграницы в Белгородской, Брянской и Курской областях. Совет был создан по приказу Белоусова. Среди задач совета: обеспечение координации действий и эффективного межведомственного взаимодействия в случае угрозы прорыва госграницы, содействие гражданским властям в эвакуации населения, военно-медицинское обеспечение и др.