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Путин обсудил с членами Совбеза новые технические решения на спецоперации

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин встретился с постоянными членами Совета безопасности России, сообщила пресс-служба Кремля. На совещании обсуждались новые технические решения, применяемые в ходе спецоперации.

«Мы с вами поговорим сегодня о новых технических решениях, применяемых в ходе специальной военной операции», – сказал президент.

Первым с докладом выступил министр обороны Андрей Белоусов, который подключился к совещанию в режиме видеоконференции – сейчас он находится на одном из пунктов управления.

Участниками совещания также стали премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу и др.

9 августа Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности по теме борьбы с терроризмом. Тогда с докладом по теме выступил директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников. Совещание прошло через три дня после атаки ВСУ на Курскую область.

15 августа российские власти объявили о создании координационного совета для повышения эффективности войск по прикрытию госграницы в Белгородской, Брянской и Курской областях. Совет был создан по приказу Белоусова. Среди задач совета: обеспечение координации действий и эффективного межведомственного взаимодействия в случае угрозы прорыва госграницы, содействие гражданским властям в эвакуации населения, военно-медицинское обеспечение и др.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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