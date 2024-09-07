Bloomberg: Белый дом может создать фонд национального благосостояния США
Помощники президента США Джо Байдена разрабатывают предложение о создании фонда национального благосостояния США, который позволит государству инвестировать в интересы нацбезопасности. Об этом Bloomberg пишет со ссылкой на знакомые с проектом источники.
Над проектом работают в том числе советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и его заместитель Далип Сингх. В течение нескольких месяцев чиновники устраивали «мозговые штурмы» и встречались с экономическими экспертами Совета национальной безопасности, чтобы обсудить «размер, структуру, финансирование, руководство и потенциальные ограничения» для предлагаемого фонда. Ключевые детали проекта, в том числе структура фонда, модель финансирования и инвестиционная стратегия, остаются неясными, указывает агентство.
Инициатива Белого дома «по духу» отражает предложение, который ранее на этой неделе выдвинул кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп, пишет Bloomberg. Бывший глава государства во время своего выступления в Нью-Йорке призвал создать государственный инвестиционный фонд с целью финансирования «великих национальных начинаний». Публичное одобрение Трампом этой идеи может обеспечить «двухпартийный импульс» для инициативы, говорится в материале. Ключевым мотиватором проекта, пишет агентство, является стремление США противодействовать «захвату противниками» критически важных материалов и новых технологий. Помощники президента видят возможность привлечения капитала в темпах и масштабах других стран – в частности, по примеру китайского суверенного фонда China Investment Corporation, который вложил «значительные средства» в природные ресурсы, задействовав валютные резервы страны.
«Те, кто работает над этим проектом, стремятся формализовать предложение в течение оставшихся месяцев президентского срока Байдена. Помощники полагают, что такой фонд может помочь укрепить интересы США, предоставляя акционерный капитал на случай первой потери, гарантии или промежуточное финансирование неликвидным, но платежеспособным компаниям, конкурирующим с китайскими фирмами», – говорится в материале.
По данным Bloomberg, инициаторы проекта намерены использовать будущий фонд для поддержки новых технологий с высокими барьерами входа, включая судостроение, новые геотермальные и ядерные проекты синтеза и квантовую криптографию.
Создание фонда потребует принятия закона конгрессом. Белый дом еще не начал привлекать законодателей к обсуждению этой идеи. Предложение помощников Белого дома могут рассмотреть «в ближайшем будущем», пишет Bloomberg.