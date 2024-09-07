Bloomberg: Белый дом может создать фонд национального благосостояния США

Инициатива Белого дома «по духу» отражает предложение, который ранее на этой неделе выдвинул кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп, пишет Bloomberg. Бывший глава государства во время своего выступления в Нью-Йорке призвал создать государственный инвестиционный фонд с целью финансирования «великих национальных начинаний». Публичное одобрение Трампом этой идеи может обеспечить «двухпартийный импульс» для инициативы, говорится в материале. Ключевым мотиватором проекта, пишет агентство, является стремление США противодействовать «захвату противниками» критически важных материалов и новых технологий. Помощники президента видят возможность привлечения капитала в темпах и масштабах других стран – в частности, по примеру китайского суверенного фонда China Investment Corporation, который вложил «значительные средства» в природные ресурсы, задействовав валютные резервы страны.