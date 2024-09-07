ЦИК выразил недовольство методичкой КПРФ для избиркомов
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ направит обращение руководителю партии КПРФ Геннадию Зюганову в связи с распространением некоторыми членами партии методических материалов для избирательных комиссий и наблюдателей. По мнению ЦИК, в этих материалах есть противоречащие закону посылы, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
«В интернете распространяются якобы методические материалы в помощь членам избирательных комиссий и наблюдателям от КПРФ, но в этих методичках содержатся посылы, которые противоречат закону, дезориентируют членов комиссий от КПРФ <...>. Сегодня подготовьте обращение Геннадию Андреевичу Зюганову», – сказала Памфилова (цитата по «Интерфаксу»).
Глава ЦИК уточнила, что подобные материалы начали распространяться еще во время президентской кампании в марте. После обращения избиркома последовала «адекватная реакция со стороны руководства партии, но, к сожалению, еще хуже даже эти материалы стали, вот эти методички», сказала Памфилова. В частности, в методичках появились утверждения о том, что электронное голосование в Москве якобы незаконно. Глава ЦИК призвала партию честно рассказать, «что они делают и зачем».
С 6 по 8 сентября жители 83 российских регионов голосуют на выборах разного уровня. В 21 субъекте избирают губернаторов, в 13 – депутатов заксобраний, в трех – депутатов Госдумы.