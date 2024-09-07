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ЦИК выразил недовольство методичкой КПРФ для избиркомов

Ведомости

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ направит обращение руководителю партии КПРФ Геннадию Зюганову в связи с распространением некоторыми членами партии методических материалов для избирательных комиссий и наблюдателей. По мнению ЦИК, в этих материалах есть противоречащие закону посылы, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова. 

«В интернете распространяются якобы методические материалы в помощь членам избирательных комиссий и наблюдателям от КПРФ, но в этих методичках содержатся посылы, которые противоречат закону, дезориентируют членов комиссий от КПРФ <...>. Сегодня подготовьте обращение Геннадию Андреевичу Зюганову», – сказала Памфилова (цитата по «Интерфаксу»).

Глава ЦИК уточнила, что подобные материалы начали распространяться еще во время президентской кампании в марте. После обращения избиркома последовала «адекватная реакция со стороны руководства партии, но, к сожалению, еще хуже даже эти материалы стали, вот эти методички», сказала Памфилова. В частности, в методичках появились утверждения о том, что электронное голосование в Москве якобы незаконно. Глава ЦИК призвала партию честно рассказать, «что они делают и зачем».

С 6 по 8 сентября жители 83 российских регионов голосуют на выборах разного уровня. В 21 субъекте избирают губернаторов, в 13 – депутатов заксобраний, в трех – депутатов Госдумы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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