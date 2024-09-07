ЦИК выразил недовольство методичкой КПРФ для избиркомов

Глава ЦИК уточнила, что подобные материалы начали распространяться еще во время президентской кампании в марте. После обращения избиркома последовала «адекватная реакция со стороны руководства партии, но, к сожалению, еще хуже даже эти материалы стали, вот эти методички», сказала Памфилова. В частности, в методичках появились утверждения о том, что электронное голосование в Москве якобы незаконно. Глава ЦИК призвала партию честно рассказать, «что они делают и зачем».