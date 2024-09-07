Более 2,6 млн москвичей проголосовали на выборах в Мосгордуму

Асафов также отметил, что электронное голосование привлекло больше избирателей, чем на выборах в Мосгордуму в 2019 г. Уже сейчас явка превысила показатель 2019 г., когда она составила 21,77%, а на данный момент проголосовали 33,6% избирателей.