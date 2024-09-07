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Более 2,6 млн москвичей проголосовали на выборах в Мосгордуму

Ведомости

По итогам второго дня выборов депутатов Мосгордумы восьмого созыва, муниципальных депутатов в ряде округов ТиНАО и Куркино проголосовали более 2,6 млн человек, сообщается на сайте Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.

Из них свыше 2,3 млн сделали свой выбор онлайн, более 200 000 воспользовались терминалами электронного голосования на участках. Почти 100 000 москвичей отдали свои голоса с помощью бумажных бюллетеней.

Член Московской городской избирательной комиссии Римма Кузнецова рассказала на брифинге, что голосование проходит без нарушений. За два дня выборов 33,6% москвичей проголосовали за депутатов Мосгордумы, а 35,5% – за муниципальных депутатов.

Заместитель руководителя штаба Александр Асафов добавил, что попытки нарушить систему электронного голосования продолжаются, но все они были заблокированы. По его словам, с начала голосования было предотвращено около 200 DDoS-атак с более чем 2700 IP-адресов.

Асафов также отметил, что электронное голосование привлекло больше избирателей, чем на выборах в Мосгордуму в 2019 г. Уже сейчас явка превысила показатель 2019 г., когда она составила 21,77%, а на данный момент проголосовали 33,6% избирателей.

Выборы проходят с 6 по 8 сентября 2024 г. Онлайн-голосование доступно круглосуточно, а избирательные участки работают с 08:00 до 20:00 мск.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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