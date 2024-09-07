Более 2,6 млн москвичей проголосовали на выборах в Мосгордуму
По итогам второго дня выборов депутатов Мосгордумы восьмого созыва, муниципальных депутатов в ряде округов ТиНАО и Куркино проголосовали более 2,6 млн человек, сообщается на сайте Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.
Из них свыше 2,3 млн сделали свой выбор онлайн, более 200 000 воспользовались терминалами электронного голосования на участках. Почти 100 000 москвичей отдали свои голоса с помощью бумажных бюллетеней.
Член Московской городской избирательной комиссии Римма Кузнецова рассказала на брифинге, что голосование проходит без нарушений. За два дня выборов 33,6% москвичей проголосовали за депутатов Мосгордумы, а 35,5% – за муниципальных депутатов.
Заместитель руководителя штаба Александр Асафов добавил, что попытки нарушить систему электронного голосования продолжаются, но все они были заблокированы. По его словам, с начала голосования было предотвращено около 200 DDoS-атак с более чем 2700 IP-адресов.
Асафов также отметил, что электронное голосование привлекло больше избирателей, чем на выборах в Мосгордуму в 2019 г. Уже сейчас явка превысила показатель 2019 г., когда она составила 21,77%, а на данный момент проголосовали 33,6% избирателей.
Выборы проходят с 6 по 8 сентября 2024 г. Онлайн-голосование доступно круглосуточно, а избирательные участки работают с 08:00 до 20:00 мск.