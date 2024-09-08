Бывший кандидат в президенты Венесуэлы Гонсалес покинул страну
Бывший кандидат на прошедших выборах президента Венесуэлы от объединенной оппозиции Эдмундо Гонсалес покинул страну и попросил политического убежища у правительства Испании. Об этом сообщила исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес.
«7 сентября оппозиционный гражданин Эдмундо Гонсалес Уррутиа, который в течение нескольких дней был добровольным беженцем в посольстве Королевства Испания в Каракасе, покинул страну и попросил политического убежища у правительства этой страны», – написала она в Telegram.
Каракас после контактов с испанскими властями предоставил необходимые гарантии безопасности для выезда Гонласеса из страны «во имя спокойствия и политической умиротворенности» в республике.
Глава испанского МИДа Хосе Мануэль Альбарес в свою очередь сообщил в X, что Гонсалес по просьбе Мадрида летит в королевство на самолете испанских ВВС.
«Правительство Испании привержено соблюдению политических прав и физической неприкосновенности всех венесуэльцев», – написал он.
В начале сентября генеральная прокуратура Венесуэлы обратилась в суд с требованием арестовать Гонсалеса, он подозревается в нескольких преступлениях, включая подделку документов, подстрекательство к неповиновению закону, сговор и создание преступного сообщества.
Выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на них победил действующий президент Николас Мадуро с результатом в 51%. Его главный оппонент Гонсалес набрал 43% голосов. Оппозиция не согласилась с итогами выборов и организовала альтернативный подсчет голосов, согласно которому победил Гонсалес. Верховный суд страны объявил сфабрикованными результаты подсчета голосов оппозицией. Власти США также усомнились в результатах выборов президента Венесуэлы и пригрозили Мадуро ответственностью за отказ передать власть. В ЕС также отказались признавать Мадуро демократически избранным президентом.