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Бывший кандидат в президенты Венесуэлы Гонсалес покинул страну

Ведомости

Бывший кандидат на прошедших выборах президента Венесуэлы от объединенной оппозиции Эдмундо Гонсалес покинул страну и попросил политического убежища у правительства Испании. Об этом сообщила исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес.

«7 сентября оппозиционный гражданин Эдмундо Гонсалес Уррутиа, который в течение нескольких дней был добровольным беженцем в посольстве Королевства Испания в Каракасе, покинул страну и попросил политического убежища у правительства этой страны», – написала она в Telegram.

Каракас после контактов с испанскими властями предоставил необходимые гарантии безопасности для выезда Гонласеса из страны «во имя спокойствия и политической умиротворенности» в республике.

Глава испанского МИДа Хосе Мануэль Альбарес в свою очередь сообщил в X, что Гонсалес по просьбе Мадрида летит в королевство на самолете испанских ВВС.

«Правительство Испании привержено соблюдению политических прав и физической неприкосновенности всех венесуэльцев», – написал он.

В начале сентября генеральная прокуратура Венесуэлы обратилась в суд с требованием арестовать Гонсалеса, он подозревается в нескольких преступлениях, включая подделку документов, подстрекательство к неповиновению закону, сговор и создание преступного сообщества.

Выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на них победил действующий президент Николас Мадуро с результатом в 51%. Его главный оппонент Гонсалес набрал 43% голосов. Оппозиция не согласилась с итогами выборов и организовала альтернативный подсчет голосов, согласно которому победил Гонсалес. Верховный суд страны объявил сфабрикованными результаты подсчета голосов оппозицией. Власти США также усомнились в результатах выборов президента Венесуэлы и пригрозили Мадуро ответственностью за отказ передать власть. В ЕС также отказались признавать Мадуро демократически избранным президентом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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