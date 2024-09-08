Бывший кандидат в президенты Венесуэлы Гонсалес покинул страну

Выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на них победил действующий президент Николас Мадуро с результатом в 51%. Его главный оппонент Гонсалес набрал 43% голосов. Оппозиция не согласилась с итогами выборов и организовала альтернативный подсчет голосов, согласно которому победил Гонсалес. Верховный суд страны объявил сфабрикованными результаты подсчета голосов оппозицией. Власти США также усомнились в результатах выборов президента Венесуэлы и пригрозили Мадуро ответственностью за отказ передать власть. В ЕС также отказались признавать Мадуро демократически избранным президентом.