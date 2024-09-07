Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Аргентина попросила МУС выдать ордер на арест президента Венесуэлы Мадуро

Ведомости

Аргентина попросила Международный уголовный суд (МУС) выдать ордер на арест президента Венесуэлы Николаса Мадуро и других представителей власти этой страны. Обращение к прокурору опубликовано на сайте МИД Аргентины. 

Аргентинские дипломаты указали на ухудшение ситуации в Венесуэле после прихода к власти Мадуро, а его действия «могут считаться преступлениями против человечности».

«Аргентинская Республика настоятельно призывает прокурора МУС обратиться в палату предварительного производства с просьбой выдать ордера на арест Николаса Мадуро и других лидеров режима», – сказано в сообщении.

По данным аргентинского МИД, 9 сентября нота правительства будет представлена ​​в прокуратуру. В ней собраны доказательства в ходе расследований, проводимых прокуратурой МУС («Ситуация в Боливарианской Республике Венесуэла I»), и события, произошедшие после президентских выборов 28 июля. Они являются достаточными для рассмотрения обоснованности выдачи ордеров, считают дипломаты..

19 июля Аргентина вновь присоединилась к поданной в 2018 г. в МУС жалобе против властей Венесуэлы. Подпись под ней страна отозвала в 2021 г. 

В сентябре 2018 г. Аргентина, Канада, Колумбия, Парагвай, Перу и Чили обратились в МУС с требованием начать расследование возможных преступлений властей против человечности в Венесуэле. 

Выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на них победил Мадуро с результатом в 51%. Его главный оппонент, кандидат от объединенной оппозиции Эдмундо Гонсалес, набрал 43% голосов. Не согласившаяся с итогами выборов оппозиция организовала альтернативный подсчет голосов, согласно которому победил Гонсалес. 23 августа Верховный суд Венесуэлы признал Мадуро избранным президентом Венесуэлы. В США и Евросоюзе не хотят признавать Мадуро президентом Венесуэлы. 

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных