Аргентина попросила МУС выдать ордер на арест президента Венесуэлы Мадуро
Аргентина попросила Международный уголовный суд (МУС) выдать ордер на арест президента Венесуэлы Николаса Мадуро и других представителей власти этой страны. Обращение к прокурору опубликовано на сайте МИД Аргентины.
Аргентинские дипломаты указали на ухудшение ситуации в Венесуэле после прихода к власти Мадуро, а его действия «могут считаться преступлениями против человечности».
«Аргентинская Республика настоятельно призывает прокурора МУС обратиться в палату предварительного производства с просьбой выдать ордера на арест Николаса Мадуро и других лидеров режима», – сказано в сообщении.
По данным аргентинского МИД, 9 сентября нота правительства будет представлена в прокуратуру. В ней собраны доказательства в ходе расследований, проводимых прокуратурой МУС («Ситуация в Боливарианской Республике Венесуэла I»), и события, произошедшие после президентских выборов 28 июля. Они являются достаточными для рассмотрения обоснованности выдачи ордеров, считают дипломаты..
19 июля Аргентина вновь присоединилась к поданной в 2018 г. в МУС жалобе против властей Венесуэлы. Подпись под ней страна отозвала в 2021 г.
В сентябре 2018 г. Аргентина, Канада, Колумбия, Парагвай, Перу и Чили обратились в МУС с требованием начать расследование возможных преступлений властей против человечности в Венесуэле.
Выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на них победил Мадуро с результатом в 51%. Его главный оппонент, кандидат от объединенной оппозиции Эдмундо Гонсалес, набрал 43% голосов. Не согласившаяся с итогами выборов оппозиция организовала альтернативный подсчет голосов, согласно которому победил Гонсалес. 23 августа Верховный суд Венесуэлы признал Мадуро избранным президентом Венесуэлы. В США и Евросоюзе не хотят признавать Мадуро президентом Венесуэлы.