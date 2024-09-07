Аргентина попросила МУС выдать ордер на арест президента Венесуэлы Мадуро

Выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на них победил Мадуро с результатом в 51%. Его главный оппонент, кандидат от объединенной оппозиции Эдмундо Гонсалес, набрал 43% голосов. Не согласившаяся с итогами выборов оппозиция организовала альтернативный подсчет голосов, согласно которому победил Гонсалес. 23 августа Верховный суд Венесуэлы признал Мадуро избранным президентом Венесуэлы. В США и Евросоюзе не хотят признавать Мадуро президентом Венесуэлы.