Прокуратура Венесуэлы потребовала арестовать оппонента Мадуро на выборах
Генеральная прокуратура Венесуэлы обратилась в суд с требованием арестовать бывшего кандидата в президенты от объединенной оппозиции Эдмундо Гонсалеса. Ордер на арест ведомство опубликовало на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
Согласно документу, Гонсалес подозревается в нескольких преступлениях, включая подделку документов, подстрекательстве к неповиновению закону, сговоре и создании преступного сообщества.
Ордер на арест оппозиционера был выдан 2 сентября. В тот же день стало известно, что американские власти конфисковали самолет президента Венесуэлы Николаса Мадуро и перенаправили его во Флориду, поскольку лайнер был куплен в обход санкций. Власти Венесуэлы назвали действия США преступным деянием. В МИД РФ не исключили, что таким образом Вашингтон хочет выдавать за главу государства другого человека.
Выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на них победил действующий президент Николас Мадуро с результатом в 51%. Его главный оппонент Гонсалес набрал 43% голосов. Оппозиция не согласилась с итогами выборов и организовала альтернативный подсчет голосов, согласно которому победил Гонсалес. Верховный суд страны объявил сфабрикованными результаты подсчета голосов оппозицией.
Власти США также усомнились в результатах выборов президента Венесуэлы и пригрозили Мадуро ответственностью за отказ передать власть. В ЕС также отказались признавать Мадуро демократически избранным президентом.