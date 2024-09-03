Прокуратура Венесуэлы потребовала арестовать оппонента Мадуро на выборах

Ордер на арест оппозиционера был выдан 2 сентября. В тот же день стало известно, что американские власти конфисковали самолет президента Венесуэлы Николаса Мадуро и перенаправили его во Флориду, поскольку лайнер был куплен в обход санкций. Власти Венесуэлы назвали действия США преступным деянием. В МИД РФ не исключили, что таким образом Вашингтон хочет выдавать за главу государства другого человека.