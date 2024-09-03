Власти Венесуэлы прокомментировали арест самолета Мадуро в США
Власти Венесуэлы расценили конфискацию самолета президента страны Николаса Мадуро Соединенными штатами как преступную практику. Соответствующее заявление в своем Telegram-канале опубликовал министр по вопросам коммуникации, культуры и туризма Фредди Наньес.
«Боливарианская Республика Венесуэла заявляет международному сообществу, что власти Соединенных Штатов Америки, совершив повторное преступное деяние, незаконно конфисковали самолет, которым пользовался президент республики, оправдывая себя принудительными мерами, которые они в одностороннем и незаконном порядке вводят по всему миру», – говорится в сообщении.
2 сентября американские власти конфисковали самолет Мадуро и перенаправили его во Флориду, сообщало CNN со ссылкой на двух американских чиновников. Отмечалось, что воздушное судно было якобы куплено в обход санкций США. Стоимость венесуэльского «борта номер один» оценивается примерно в $13 млн, последние месяцы он находился в Доминиканской Республике.
По словам одного из официальных лиц, власти США тесно сотрудничали с Доминиканской Республикой, которая проинформировала Венесуэлу об инциденте. Позже минюст США подтвердил, что самолет Мадуро конфисковали из-за нарушения американских санкций.