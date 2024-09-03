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Власти Венесуэлы прокомментировали арест самолета Мадуро в США

Ведомости

Власти Венесуэлы расценили конфискацию самолета президента страны Николаса Мадуро Соединенными штатами как преступную практику. Соответствующее заявление в своем Telegram-канале опубликовал министр по вопросам коммуникации, культуры и туризма Фредди Наньес.

«Боливарианская Республика Венесуэла заявляет международному сообществу, что власти Соединенных Штатов Америки, совершив повторное преступное деяние, незаконно конфисковали самолет, которым пользовался президент республики, оправдывая себя принудительными мерами, которые они в одностороннем и незаконном порядке вводят по всему миру», – говорится в сообщении.

2 сентября американские власти конфисковали самолет Мадуро и перенаправили его во Флориду, сообщало CNN со ссылкой на двух американских чиновников. Отмечалось, что воздушное судно было якобы куплено в обход санкций США. Стоимость венесуэльского «борта номер один» оценивается примерно в $13 млн, последние месяцы он находился в Доминиканской Республике.

По словам одного из официальных лиц, власти США тесно сотрудничали с Доминиканской Республикой, которая проинформировала Венесуэлу об инциденте. Позже минюст США подтвердил, что самолет Мадуро конфисковали из-за нарушения американских санкций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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