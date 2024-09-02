CNN: США изъяли самолет Мадуро и перенаправили во Флориду

В изъятии были задействованы несколько ведомств, среди них – следственное управление министерства внутренней безопасности и минюст. По словам одного из официальных лиц, власти США тесно сотрудничали с Доминиканской Республикой, которая уведомила Венесуэлу о произошедшем.