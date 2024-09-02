CNN: США изъяли самолет Мадуро и перенаправили во Флориду
Власти США конфисковали самолет президента Венесуэлы Николаса Мадуро и перенаправили его во Флориду, сообщает телеканал CNN со ссылкой на двух американских чиновников.
По словам источников, самолет был приобретен в обход санкций США. Стоимость венесуэльского «борта номер один» оценивается примерно в $13 млн, последние месяцы он находился в Доминиканской Республике.
В изъятии были задействованы несколько ведомств, среди них – следственное управление министерства внутренней безопасности и минюст. По словам одного из официальных лиц, власти США тесно сотрудничали с Доминиканской Республикой, которая уведомила Венесуэлу о произошедшем.
В конце июля в Венесуэле прошли выборы президента. На них одержал победу Мадуро, который занимает должность главы государства с 2013 г. Представители оппозиции страны настаивают, что на выборах победил Эдмундо Гонсалес Уррутиа. После объявления результатов в Венесуэле начались протесты.
США усомнились в результатах президентских выборов и пригрозили Мадуро ответственностью за отказ передать власть. 21 августа минфин страны представил в госдепартамент проект санкционного списка, в который внесены 60 человек – чиновники Венесуэлы и члены их семей.