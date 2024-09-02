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CNN: США изъяли самолет Мадуро и перенаправили во Флориду

Ведомости

Власти США конфисковали самолет президента Венесуэлы Николаса Мадуро и перенаправили его во Флориду, сообщает телеканал CNN со ссылкой на двух американских чиновников.

По словам источников, самолет был приобретен в обход санкций США. Стоимость венесуэльского «борта номер один» оценивается примерно в $13 млн, последние месяцы он находился в Доминиканской Республике.

В изъятии были задействованы несколько ведомств, среди них – следственное управление министерства внутренней безопасности и минюст. По словам одного из официальных лиц, власти США тесно сотрудничали с Доминиканской Республикой, которая уведомила Венесуэлу о произошедшем.

В конце июля в Венесуэле прошли выборы президента. На них одержал победу Мадуро, который занимает должность главы государства с 2013 г. Представители оппозиции страны настаивают, что на выборах победил Эдмундо Гонсалес Уррутиа. После объявления результатов в Венесуэле начались протесты.

США усомнились в результатах президентских выборов и пригрозили Мадуро ответственностью за отказ передать власть. 21 августа минфин страны представил в госдепартамент проект санкционного списка, в который внесены 60 человек – чиновники Венесуэлы и члены их семей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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