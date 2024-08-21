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США внесли 60 чиновников Венесуэлы в предварительный санкционный список

Ведомости

Минфин США представил в госдепартамент проект санкционного списка, в который внесены 60 человек – чиновники Венесуэлы и члены их семей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, которые знакомы с ситуацией.

По словам источников, в список включены должностные лица Национального избирательного совета Венесуэлы, Верховного суда и сотрудники полицейских спецслужб. Санкции предусматривают запрет на поездки и ведение бизнеса с американскими организациями, а также заморозку активов на территории США.

В конце июля в Венесуэле прошли президентские выборы. Победу одержал президент страны Николас Мадуро, он занимает эту должность с 2013 г. Представители оппозиции заявляют, что на выборах победил Эдмундо Гонсалес Уррутиа. После объявления результатов выборов в Венесуэле начались протесты.

Правительства девяти государств Латинской Америки – Аргентины, Коста-Рики, Эквадора, Гватемалы, Панамы, Парагвая, Перу, Доминиканской Республики и Уругвая – выступили с совместным заявлением, в котором призвали пересмотреть итоги в присутствии независимых наблюдателей. США тоже усомнились в результатах президентских выборов.

В начале августа США и Евросоюз пригрозили Мадуро ответственностью за отказ передавать власть. Заявление поддержали главы комитетов по иностранным делам Чехии, Бельгии, Дании, Эстонии и других стран. Западные государства также призвали Мадуро организовать независимую проверку результатов голосования и остановить преследование оппозиции.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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