США внесли 60 чиновников Венесуэлы в предварительный санкционный список
Минфин США представил в госдепартамент проект санкционного списка, в который внесены 60 человек – чиновники Венесуэлы и члены их семей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, которые знакомы с ситуацией.
По словам источников, в список включены должностные лица Национального избирательного совета Венесуэлы, Верховного суда и сотрудники полицейских спецслужб. Санкции предусматривают запрет на поездки и ведение бизнеса с американскими организациями, а также заморозку активов на территории США.
В конце июля в Венесуэле прошли президентские выборы. Победу одержал президент страны Николас Мадуро, он занимает эту должность с 2013 г. Представители оппозиции заявляют, что на выборах победил Эдмундо Гонсалес Уррутиа. После объявления результатов выборов в Венесуэле начались протесты.
Правительства девяти государств Латинской Америки – Аргентины, Коста-Рики, Эквадора, Гватемалы, Панамы, Парагвая, Перу, Доминиканской Республики и Уругвая – выступили с совместным заявлением, в котором призвали пересмотреть итоги в присутствии независимых наблюдателей. США тоже усомнились в результатах президентских выборов.
В начале августа США и Евросоюз пригрозили Мадуро ответственностью за отказ передавать власть. Заявление поддержали главы комитетов по иностранным делам Чехии, Бельгии, Дании, Эстонии и других стран. Западные государства также призвали Мадуро организовать независимую проверку результатов голосования и остановить преследование оппозиции.