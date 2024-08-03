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В США и ЕС пригрозили Мадуро ответственностью за отказ передавать власть

Заявление поддержали главы комитетов по иностранным делам Чехии, Бельгии, Дании, Эстонии и других стран
Полина Худякова
Пресс-служба президента России

Западные правительства могут привлечь к ответственности победившего на выборах президента Венесуэлы Николаса Мадуро, если он не обеспечит мирный переход власти. Об этом говорится в заявлении на сайте американского конгресса.

Заявление по «спорным президентских выборам» в Венесуэле поддержали в том числе председатели комитетов по иностранным делам Чехии, Бельгии, Дании, Эстонии, Финляндии, Германии, Украины, Армении и других государств. Представители стран, как отмечается в документе, решительно осуждают попытки в Венесуэле «подорвать волю избирателей и репрессировать венесуэльский народ после воскресных выборов».

Западные государства также призвали Мадуро организовать независимую проверку результатов голосования и остановить преследование оппозиции. Необходимо провести переговоры между Мадуро и Эдмундо Гонсалесом «для обеспечения мирного и демократического перехода власти», подчеркивается в совместном заявлении.

«Наши правительства внимательно следят за ситуацией в Венесуэле и будут работать вместе, чтобы привлечь Мадуро к ответственности, если он продолжит игнорировать демократическую волю венесуэльских избирателей и украсть еще одни выборы», – говорится в документе.

28 июля в Венесуэле прошли президентские выборы. Действующий глава государства Мадуро победил с 51,95% голосов после обработки 96,87% протоколов. Другой кандидат – Эдмундо Гонсалес из Совета Единства – получил 43,18%. 29 июля Национальный избирательный совет Венесуэлы объявил о победе Мадуро на выборах после обработки 80% протоколов. По данным на 3 августа, результаты обработки 100% протоколов так и не были опубликованы.

Оппозиция и ряд стран не признали результаты выборов. Правительства девяти стран Латинской Америки – Аргентины, Коста-Рики, Эквадора, Гватемалы, Панамы, Парагвая, Перу, Доминиканской Республики и Уругвая – выступили с совместным заявлением, в котором призвали пересмотреть их итоги в присутствии независимых наблюдателей. США признали победителем выборов президента Венесуэлы кандидата от оппозиции Гонсалеса.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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