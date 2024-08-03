В США и ЕС пригрозили Мадуро ответственностью за отказ передавать власть

В США и ЕС пригрозили Мадуро ответственностью за отказ передавать властьЗаявление поддержали главы комитетов по иностранным делам Чехии, Бельгии, Дании, Эстонии и других стран
Западные правительства могут привлечь к ответственности победившего на выборах президента Венесуэлы Николаса Мадуро, если он не обеспечит мирный переход власти. Об этом говорится в заявлении на сайте американского конгресса.
Заявление по «спорным президентских выборам» в Венесуэле поддержали в том числе председатели комитетов по иностранным делам Чехии, Бельгии, Дании, Эстонии, Финляндии, Германии, Украины, Армении и других государств. Представители стран, как отмечается в документе, решительно осуждают попытки в Венесуэле «подорвать волю избирателей и репрессировать венесуэльский народ после воскресных выборов».
Западные государства также призвали Мадуро организовать независимую проверку результатов голосования и остановить преследование оппозиции. Необходимо провести переговоры между Мадуро и Эдмундо Гонсалесом «для обеспечения мирного и демократического перехода власти», подчеркивается в совместном заявлении.
«Наши правительства внимательно следят за ситуацией в Венесуэле и будут работать вместе, чтобы привлечь Мадуро к ответственности, если он продолжит игнорировать демократическую волю венесуэльских избирателей и украсть еще одни выборы», – говорится в документе.
28 июля в Венесуэле прошли президентские выборы. Действующий глава государства Мадуро победил с 51,95% голосов после обработки 96,87% протоколов. Другой кандидат – Эдмундо Гонсалес из Совета Единства – получил 43,18%. 29 июля Национальный избирательный совет Венесуэлы объявил о победе Мадуро на выборах после обработки 80% протоколов. По данным на 3 августа, результаты обработки 100% протоколов так и не были опубликованы.
Оппозиция и ряд стран не признали результаты выборов. Правительства девяти стран Латинской Америки – Аргентины, Коста-Рики, Эквадора, Гватемалы, Панамы, Парагвая, Перу, Доминиканской Республики и Уругвая – выступили с совместным заявлением, в котором призвали пересмотреть их итоги в присутствии независимых наблюдателей. США признали победителем выборов президента Венесуэлы кандидата от оппозиции Гонсалеса.