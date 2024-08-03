В США и ЕС пригрозили Мадуро ответственностью за отказ передавать власть

28 июля в Венесуэле прошли президентские выборы. Действующий глава государства Мадуро победил с 51,95% голосов после обработки 96,87% протоколов. Другой кандидат – Эдмундо Гонсалес из Совета Единства – получил 43,18%. 29 июля Национальный избирательный совет Венесуэлы объявил о победе Мадуро на выборах после обработки 80% протоколов. По данным на 3 августа, результаты обработки 100% протоколов так и не были опубликованы.