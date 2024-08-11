WSJ: США предложили Мадуро отказаться от власти в обмен на снятие обвинений

Мадуро избрали президентом Венесуэлы впервые в 2013 г. В январе 2019 г. политик был переизбран на второй срок, после чего Штаты ввели масштабные санкции против нефтяного сектора южноамериканской страны. В марте 2020 г. США предъявили обвинения президенту Венесуэлы и другим высокопоставленным чиновникам страны в наркотерроризме. Американские власти, как писал Reuters, также предложили награду в $15 млн за информацию, которая поможет арестовать Мадуро.