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WSJ: США предложили Мадуро отказаться от власти в обмен на снятие обвинений

Ведомости

Власти США в ходе тайных переговоров с Венесуэлой предлагают переизбранному президенту Николасу Мадуро амнистию по выдвинутым против него обвинениям взамен на его отказ от власти. Об этом со ссылкой на три источника пишет The Wall Street Journal (WSJ).

После прошедших в конце июля 2024 г. выборов Штаты признали победителем голосования не действующего президента Мадуро, а кандидата от оппозиции.

По словам собеседников издания, Вашингтон обсуждает помилование Мадуро и его главных помощников, обвинения против которых в 2020 г. выдвинул минюст США. Один из источников заявил, что США «выложили все на стол», чтобы убедить Мадуро уйти до окончания его срока в январе.

В начале августа в США и ЕС пригрозили Мадуро ответственностью за отказ передавать власть. Заявление, которое было опубликовано на сайте американского конгресса, поддержали главы комитетов по иностранным делам Чехии, Бельгии, Дании, Эстонии и других стран. Западные государства также призвали Мадуро организовать независимую проверку результатов голосования и остановить преследование оппозиции.

Мадуро избрали президентом Венесуэлы впервые в 2013 г. В январе 2019 г. политик был переизбран на второй срок, после чего Штаты ввели масштабные санкции против нефтяного сектора южноамериканской страны. В марте 2020 г. США предъявили обвинения президенту Венесуэлы и другим высокопоставленным чиновникам страны в наркотерроризме. Американские власти, как писал Reuters, также предложили награду в $15 млн за информацию, которая поможет арестовать Мадуро.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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