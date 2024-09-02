Захарова прокомментировала арест самолета Мадуро властями США
Официальный представитель МИД России Мария Захарова допустила, что власти США конфисковали самолет президента Венесуэлы Николаса Мадуро, чтобы выдавать за главу государства другого человека. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
«Не исключаю, что затем американские «мистер смиты» засунут в этот самолет [бывшего лидера оппозиции Хуана] Гуайдо или Гуайдо №2 и начнут опять возить по миру, выдавая за «президента Венесуэлы»», – сказала дипломат.
2 сентября CNN со ссылкой на двух американских чиновников сообщал, что американские власти конфисковали самолет Мадуро и перенаправили его во Флориду. Отмечалось, что воздушное судно было якобы куплено в обход санкций США. Стоимость венесуэльского «борта номер один» оценивается примерно в $13 млн, последние месяцы он находился в Доминиканской Республике. По словам одного из официальных лиц, власти США тесно сотрудничали с Доминиканской Республикой, которая проинформировала Венесуэлу об инциденте. Позже минюст США подтвердил, что самолет Мадуро был изъят якобы из-за нарушения американских санкций.
В июле Мадуро победил на выборах президента в Венесуэле. Он является главой государства с 2013 г. Представители оппозиции настаивают, что на выборах победил Эдмундо Гонсалес Уррутиа. После объявления результатов в Венесуэле начались протесты.
Власти США сомневаются в результатах президентских выборов. Они пригрозили Мадуро ответственностью за отказ передать власть. 21 августа минфин страны представил в госдепартамент проект санкционного списка, в который внесены 60 человек – чиновники Венесуэлы и члены их семей.