Захарова прокомментировала арест самолета Мадуро властями США

2 сентября CNN со ссылкой на двух американских чиновников сообщал, что американские власти конфисковали самолет Мадуро и перенаправили его во Флориду. Отмечалось, что воздушное судно было якобы куплено в обход санкций США. Стоимость венесуэльского «борта номер один» оценивается примерно в $13 млн, последние месяцы он находился в Доминиканской Республике. По словам одного из официальных лиц, власти США тесно сотрудничали с Доминиканской Республикой, которая проинформировала Венесуэлу об инциденте. Позже минюст США подтвердил, что самолет Мадуро был изъят якобы из-за нарушения американских санкций.