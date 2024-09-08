Кличко сообщил о взрыве на автотранспортном предприятии в Киеве
Двухэтажное здание частично разрушено из-за «взрыва неизвестного происхождения» на автотранспортном предприятии в Киеве. Об этом сообщил мэр столицы Украины Виталий Кличко в своем Telegram-канале.
Пожара в результате взрыва нет, на месте происшествия работают экстренные службы.
7 сентября возле здания Верховной рады Украины в Киеве обнаружили обломки сбитого беспилотника. В парламенте страны сообщили, что повреждений в результате падения обломков дрона обнаружено не было.
Украинские СМИ писали, что Киев подвергся массированной атаке беспилотников. По данным властей Киева, средства противовоздушной обороны уничтожили все цели.