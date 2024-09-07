У здания Верховной рады нашли обломки сбитого дрона
Возле здания Верховной рады Украины в Киеве обнаружили обломки сбитого беспилотника, говорится в сообщении Telegram-канала украинского парламента.
Повреждений в результате падения обломков дрона не обнаружено, добавили в Раде. По ее данным, беспилотник упал в ночь на 7 сентября.
БПЛА сбили «у порога парламентаризма», написал также в Telegram-канале депутат от президентской партии «Слуга народа» Максим Бужанский. Украинские СМИ писали, что Киев подвергся массированной атаке дронов. По данным столичных властей, ПВО уничтожила все цели.