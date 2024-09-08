Путин примет участие в учениях ВС России
Президент России Владимир Путин на следующей неделе примет участие в учениях Вооруженных сил (ВС) РФ. Об этом сообщил журналист программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» Павел Зарубин.
Российский лидер также проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ и членами правительства, ожидаются встречи по линии БРИКС.
25 октября 2023 г. президент России, верховный главнокомандующий Вооруженных сил РФ провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания.
Пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» был произведен с космодрома Плесецк по полигону Кура на Камчатке. В рамках учений с атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Тула» в Баренцевом море также был выполнен пуск баллистической ракеты «Синева».
В октябре 2022 г. под руководством Путина российские стратегические силы сдерживания провели учения по нанесению ответного массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника. В рамках учений также были произведены пуски ракеты «Ярс» с космодрома Плесецк и баллистической ракеты «Синева» из акватории Баренцева моря. Их целью стал полигон Кура. Пуски крылатых ракет воздушного базирования также произвели Ту-95МС.