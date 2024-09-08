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Путин примет участие в учениях ВС России

Ведомости

Президент России Владимир Путин на следующей неделе примет участие в учениях Вооруженных сил (ВС) РФ. Об этом сообщил журналист программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» Павел Зарубин.

Российский лидер также проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ и членами правительства, ожидаются встречи по линии БРИКС.

25 октября 2023 г. президент России, верховный главнокомандующий Вооруженных сил РФ провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания.

Пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» был произведен с космодрома Плесецк по полигону Кура на Камчатке. В рамках учений с атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Тула» в Баренцевом море также был выполнен пуск баллистической ракеты «Синева».

В октябре 2022 г. под руководством Путина российские стратегические силы сдерживания провели учения по нанесению ответного массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника. В рамках учений также были произведены пуски ракеты «Ярс» с космодрома Плесецк и баллистической ракеты «Синева» из акватории Баренцева моря. Их целью стал полигон Кура. Пуски крылатых ракет воздушного базирования также произвели Ту-95МС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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