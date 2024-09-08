Путин примет участие в учениях ВС России

В октябре 2022 г. под руководством Путина российские стратегические силы сдерживания провели учения по нанесению ответного массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника. В рамках учений также были произведены пуски ракеты «Ярс» с космодрома Плесецк и баллистической ракеты «Синева» из акватории Баренцева моря. Их целью стал полигон Кура. Пуски крылатых ракет воздушного базирования также произвели Ту-95МС.