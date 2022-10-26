Газета
Политика

Тренировка по нанесению ответного ядерного удара прошла под руководством Путина

Ведомости

Российские стратегические силы сдерживания провели учения по нанесению ответного массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в эфире телеканала «Россия 24». Тренировка прошла под руководством президента и верховного главнокомандующего Владимира Путина.

«Товарищ верховный главнокомандующий, в соответствии с планом подготовки ВС РФ под вашим руководством проводится тренировка по управлению ВС РФ, в ходе которой будут отработаны задачи нанесения массированного ядерного удара стратегическими ядерными силами в ответ на ядерный удар противника», – приводит его слова ТАСС.

В рамках учений были произведены пуски межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» с испытательного космодрома Плесецк и баллистической ракеты «Синева» из акватории Баренцева моря. Их целью стал полигон Кура на Камчатке. Пуски крылатых ракет воздушного базирования также произвели самолеты дальней авиации Ту-95МС.

В пресс-службе Кремля добавили, что все задачи, предусмотренные в ходе тренировки стратегических сил сдерживания, были выполнены в полном объеме, все ракеты успешно достигли целей, подтвердив заданные характеристики.

В ходе своего обращения 21 сентября к гражданам России президент Владимир Путин отметил возросшую угрозу со стороны Запада. В частности, он заявил о «ядерном шантаже» и намекнул, что роза ветров может повернуться и в сторону западных стран.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Ранее по теме: Шойгу обсудил с коллегами из Индии и КНР угрозу применения Киевом «грязной бомбы»

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных