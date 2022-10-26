Тренировка по нанесению ответного ядерного удара прошла под руководством Путина
Российские стратегические силы сдерживания провели учения по нанесению ответного массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в эфире телеканала «Россия 24». Тренировка прошла под руководством президента и верховного главнокомандующего Владимира Путина.
«Товарищ верховный главнокомандующий, в соответствии с планом подготовки ВС РФ под вашим руководством проводится тренировка по управлению ВС РФ, в ходе которой будут отработаны задачи нанесения массированного ядерного удара стратегическими ядерными силами в ответ на ядерный удар противника», – приводит его слова ТАСС.
В рамках учений были произведены пуски межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» с испытательного космодрома Плесецк и баллистической ракеты «Синева» из акватории Баренцева моря. Их целью стал полигон Кура на Камчатке. Пуски крылатых ракет воздушного базирования также произвели самолеты дальней авиации Ту-95МС.
В пресс-службе Кремля добавили, что все задачи, предусмотренные в ходе тренировки стратегических сил сдерживания, были выполнены в полном объеме, все ракеты успешно достигли целей, подтвердив заданные характеристики.
В ходе своего обращения 21 сентября к гражданам России президент Владимир Путин отметил возросшую угрозу со стороны Запада. В частности, он заявил о «ядерном шантаже» и намекнул, что роза ветров может повернуться и в сторону западных стран.
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