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Шойгу обсудил с коллегами из Индии и КНР угрозу применения Киевом «грязной бомбы»

Ведомости

Министр обороны России Сергей Шойгу провел сегодня переговоры с главами минобороны Китая и Индии Вэй Фэнхэ и Раджнатхом Сингхом, в ходе которых довел до них озабоченность в связи с возможными провокациями Киева, связанных с применением «грязной бомбой». Об этом сообщило российское оборонное ведомство в своем Telegram-канале.

«Обсуждена ситуация на Украине. Генерал армии Сергей Шойгу довел до китайского коллеги озабоченность по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением «грязной бомбы», – говорится в сообщении.

Аналогичной формулировкой Минобороны описало и разговор Шойгу со своим индийским коллегой.

Раджнатх Сингх, в свою очередь, сообщил, что вместе с Шойгу они обсудили также двустороннее сотрудничество в оборонной сфере. Кроме того, индийский министр подтвердил позицию Нью-Дели по украинскому кризису о необходимости добиваться его скорейшего дипломатического урегулирования.

«Ни одна из сторон не должна прибегать к ядерному варианту, поскольку перспектива применения ядерного или радиологического оружия противоречит основным принципам человечества», – написал индийский министр в Twitter.

Ранее в Минобороны России подтвердили информацию СМИ о возможной провокации Киева, связанной с подрывом «грязной бомбы» или маломощного ядерного боеприпаса. В ведомстве отметили, что привели в готовность силы и средства на случай такой провокации. Шойгу провел переговоры с министрами обороны Франции, Турции, Великобритании и США. Он выразил озабоченность по поводу возможных шагов Украины. США, Великобритания и Франция же опровергли информацию о планах Украины применить «грязную бомбу».

Позже стало известно, что эксперты МАГАТЭ посетят Киев и Желтые Воды после сообщений о возможных провокациях со стороны Украины. Глава атомного регулятора Рафаэль Гросси сообщал, что целью поездки является выявление любой возможной незадекларированной ядерной деятельности и материалов.

Ранее первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский оценил угрозу применения Киевом «грязной бомбы» как высокую. По его словам, Россия запросила заседание Совета безопасности ООН по биолабораториям на Украине.

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Ранее по теме: Песков рассказал об «энергичных шагах» в связи с угрозой применения «грязной бомбы»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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