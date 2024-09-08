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Явка на платформе ДЭГа на выборах достигла 88%

Ведомости

Явка избирателей в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) в 25 регионах на выборах разных уровней составила 88% на 15:00 мск. Об этом сообщило Минцифры РФ.

«Общая явка на федеральной платформе на 15.00 мск 8 сентября составляет 88%», – сказано в сообщении (цитата по «РИА Новости).

Лидерами по явке в ДЭГ стали Марий Эл, Республика Алтай, Липецкая, Вологодская и Костромская области. Дистанционно можно проголосовать на выборах губернаторов, региональных парламентов, органов местного самоуправления.

8 сентября заместитель директора ФСИН Александр Матвеенко сообщил «Ведомостям», что на выборах губернаторов в 32 регионах проголосовало 98% подозреваемых и обвиняемых, находящихся под стражей в следственном изоляторе за пределами своего избирательного округа. Всего в ходе единого дня голосования 6 сентября в выборах губернаторов было заявлено участие 1486 лиц.

С 6 по 8 сентября жители 83 российских регионов голосуют на выборах разного уровня. В 21 субъекте избирают губернаторов, в 13 – депутатов заксобраний, в трех – депутатов Госдумы. В 21 региональной столице проходят выборы муниципальных депутатов, а в Абакане и Анадыре – мэров. Всего в стране идет порядка 4000 кампаний по замещению более 35 000 депутатских мандатов и должностей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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