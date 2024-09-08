Явка на платформе ДЭГа на выборах достигла 88%
Явка избирателей в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) в 25 регионах на выборах разных уровней составила 88% на 15:00 мск. Об этом сообщило Минцифры РФ.
«Общая явка на федеральной платформе на 15.00 мск 8 сентября составляет 88%», – сказано в сообщении (цитата по «РИА Новости).
Лидерами по явке в ДЭГ стали Марий Эл, Республика Алтай, Липецкая, Вологодская и Костромская области. Дистанционно можно проголосовать на выборах губернаторов, региональных парламентов, органов местного самоуправления.
8 сентября заместитель директора ФСИН Александр Матвеенко сообщил «Ведомостям», что на выборах губернаторов в 32 регионах проголосовало 98% подозреваемых и обвиняемых, находящихся под стражей в следственном изоляторе за пределами своего избирательного округа. Всего в ходе единого дня голосования 6 сентября в выборах губернаторов было заявлено участие 1486 лиц.
С 6 по 8 сентября жители 83 российских регионов голосуют на выборах разного уровня. В 21 субъекте избирают губернаторов, в 13 – депутатов заксобраний, в трех – депутатов Госдумы. В 21 региональной столице проходят выборы муниципальных депутатов, а в Абакане и Анадыре – мэров. Всего в стране идет порядка 4000 кампаний по замещению более 35 000 депутатских мандатов и должностей.